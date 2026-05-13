Trafikteki şovun faturası ağır oldu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir kişinin yol ortasında dans ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılınca polis ekipleri harekete geçti. Trafik akışını aksattığı belirtilen olay sonrası hem görüntülerdeki kişiye hem de araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

30 BİN LİRAYI AŞAN CEZA KESİLDİ

Darboğaz Sokak’ta 9 Mayıs’ta kaydedilen görüntülerde, R.D. isimli kişinin bir otomobilin önünde dans ettiği ve bu nedenle trafikte kısa süreli aksama yaşandığı görüldü. Yerel haber sitelerinde yayılan görüntüler üzerine inceleme başlatan emniyet ekipleri, kimliği belirlenen R.D’ye çeşitli maddeler kapsamında toplam 30 bin 662 lira idari para cezası verdi.

Cezaların, “kanunda idari yaptırıma bağlanmış eylemi sosyal medyada paylaşarak övmek” ve “taşıt yolunda trafiğe engel oluşturacak davranışlarda bulunmak” gerekçeleriyle uygulandığı öğrenildi.

ADLİ İŞLEM DE BAŞLATILDI

Polis ekipleri, idari yaptırımların yanı sıra R.D. hakkında “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” ile “ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması” suçlamalarıyla adli işlem başlattı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE DE CEZA

Görüntülerde yer alan aracın sürücüsü A.E.Y.’ye de trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle işlem yapıldı. Sürücüye; hızını yol şartlarına göre ayarlamamak, yalnızca park lambalarıyla seyretmek, saygısız araç kullanmak ve standart dışı süspansiyon sistemi bulundurmak maddelerinden toplam 8 bin 492 lira idari para cezası kesildi. (AA)