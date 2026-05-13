Son Dakika | Antalya Büyükşehir'e yeni operasyon! Üç ilde 25 kişi gözaltında
Son dakika... Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon daha düzelendi. Ankara, Adana ve Antalya'da 25 kişi gözaltına alındı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik üç ilde operasyon düzenlendi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik halihazırdaki soruşturma kapsamında yeni operasyonlar yapıldı.
25 KİŞİ GÖZALTINDA
Antalya, Ankara ve Adana’da düzenlenen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı.
Şehir dışında gözaltına alınan şüphelilerin de işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne getirileceği öğrenildi.
NELER OLMUŞTU?
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler tartışma yarattı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma, geçen yıl temmuz ayında başlatıldı. Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Temmuz’da gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Böcek tutuklandı. Soruşturma başladığında yurt dışında bulunan oğlu Gökhan Böcek ise ağustos ayında Türkiye’ye döndü. Gökhan Böcek de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
CHP, Böceklerin aile servetlerine el konulup özel yaşamları hakkındaki kaset operasyonu ile 'itirafçılığa' zorlandığını savundu.