Yaz sıcaklarına geri adım attıracak! Meteoroloji gün verip uyardı
Yaz sıcaklarına 'dur' deyip geri adım attıracak yağış kütlesi çok yaklaştı. Meteoroloji gün verip yurt genelinde mevsim normallerine düşecek sıcaklıklara karşı uyardı. Perşembe ve Cuma meteorolojik haritaları şaşırtacak.
Yaz sıcakları yağışlara rağmen yurt genelinde etkili olmayı sürdürürken Meteoroloji uzmanları kötü haberi verdi. Geç gelen baharın ardından yaza hızlı bir giriş yapan Türkiye, yeni bir yağış kütlesinin etkisi altına girecek. Perşembe ve Cuma beklenen yağışlarla sıcaklık mevsim normallerine düşecek.
Günlük beklentiler ise yurdun kuzey hattı, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'da yağış altında olması yönünde. İşte Meteoroloji'nin hava tahminleri...
YAZ SICAKLARINA GERİ ADIM ATTIRACAK!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haftalık hava tahmin raporuna göre, bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları sert bir fren yapacak.
Yayımlanan haritalı verilere göre; Perşembe ve Cuma günleri hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına, bazı bölgelerde ise normallerin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Bu ani soğumaya Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde hızı saatte 40 ila 60 kilometreyi bulacak kuvvetli rüzgarlar eşlik edecek.
Özellikle hafta ortasından itibaren etkisini gösterecek olan bu sistem, yaz sıcaklarını bir süreliğine gündemden çıkaracak.
METEOROLOJİ GÜN VERİP UYARDI
Günlük tahmin verilerine göre bugün (Çarşamba), Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülüyor.
Meteoroloji, özellikle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu için kritik bir uyarıda bulunarak, buradaki yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını ve vatandaşların sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
Haftalık grafiklerde ise 14 Mayıs Perşembe ve 15 Mayıs Cuma günleri "Kuvvetli Yağış" uyarısının kapsama alanı genişliyor. Yağışlı kütle yurdun batısından girerek Karadeniz ve İç Anadolu hattı üzerinden doğuya doğru ilerleyecek.
Hafta sonundan itibaren yurdun batısında hava açmaya başlasa da, yağışların İç ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu genelinde etkisini sürdürmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Batı bölgelerinde sıcaklıklar bugün itibarıyla mevsim normalleri üzerinde seyretse de, Perşembe gününden itibaren tüm yurtta serinleme başlayacak.
BUGÜN HAVA NASIL? KAÇ DERECE OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İskenderun Körfezi ile Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ağrı, Kars, Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, öğle saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı sabah saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, açıkları güneybatıdan, güneyi öğle saatlerine kadar kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı sabah saatlerinde kuzeybatıdan, kuzeyi öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, batısı öğle saatlerinde 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.