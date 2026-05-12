16 ili alarma geçiren açıklama geldi: Valilik ve meteoroloji uyardı

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Buna göre bugün Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas) yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

METEOROLOJİDEN YURDUN BAZI KESİMLERİ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Trakya'da beklenen gök gürültülü sağanağın, Edirne'nin kuzeyi ile Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yağışlar sırasında yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.