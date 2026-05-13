Maradona'nın ölümüne ilişkin davada doktorların ifadesi ortaya çıktı

Buenos Aires’in San Isidro kentindeki bir ceza mahkemesinde görülen duruşmaya, Maradona’ya özel bir klinikte tedavi uygulayan iki doktor tanık olarak katıldı. Doktorlar, efsane futbolcunun son dönem sağlık durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

DOKTORLAR: “TANSİYON İLAÇLARINI BIRAKTI”

Doktorlar, Maradona’nın ölümünden kısa süre önce yüksek tansiyon ilaçlarını kullanmayı tamamen bıraktığını öne sürdü. Ciddi kalp rahatsızlıkları bulunan Maradona’nın sağlık durumunun bu nedenle daha da kötüleşmiş olabileceğini ifade ettiler. Kardiyolog Oscar Franco, Eylül 2020’de tedavi ettiği Maradona’nın o dönem Losartan adlı tansiyon ilacını kullandığını, ancak daha sonra bıraktığını belirtti. Dahiliye uzmanı Marcos Correa ise kasım 2020’de yaptığı muayenede, futbolcunun kullandığı ilaçlar arasında tansiyon ilacına rastlamadığını, sadece üç farklı psikiyatrik ilaç tespit ettiğini söyledi.

SAVCILIK: “KADERİNE TERK ETTİLER”

Soruşturmayı yürüten savcılık ise Maradona’nın geçmişten gelen kalp rahatsızlıkları ve çeşitli patolojileri olduğunu, buna rağmen davada sanık olarak yargılanan sağlık ekibinin bu durumu yeterince dikkate almadığını savunuyor. Savcı, evde uygulanan tedavinin yetersiz kaldığını, düzenli tıbbi kontrol yapılmadığını ve futbolcunun sağlık durumunun kötüleşmesine rağmen gerekli müdahalelerin zamanında gerçekleştirilmediğini öne sürüyor. Savcılık ayrıca, Maradona’nın sağlık ekibinin efsane futbolcuyu “kaderine terk ettiğini” iddia ediyor. Bu kapsamda aralarında beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatrist Agustina Cosachov’un da bulunduğu yedi sağlık çalışanı yargılanıyor.

NE OLMUŞTU?

Maradona, 25 Kasım 2020’de Buenos Aires’in Tigre kentinde “kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi” nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ölümün ardından başlatılan soruşturmada, futbolcunun ölümünün önlenebilir olup olmadığı sorusuna odaklanılıyor. Maradona’nın ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan yedi kişi hakkında dava devam ediyor.

