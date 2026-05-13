Putin “dünyanın en güçlü füzesini” açıkladı: Tüm dünyayı vurabilecek bu yıl kullanıma girecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergei Karakayev’in “Sarmat” adlı yeni ağır kıtalararası balistik füzenin test fırlatmasının başarıyla tamamlandığını bildirmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Füzenin yıl sonuna kadar göreve hazır olacağını duyurdu.



“DÜNYANIN EN GÜÇLÜ FÜZE SİSTEMİ”



Putin, “Sarmat” projesinin 2011 yılında başlatıldığını ve füzenin ilk kez 2018’de kamuoyuna tanıtıldığını hatırlattı. Rus lider, sistemi “dünyanın en güçlü füze sistemi” olarak nitelendirerek, füzenin yalnızca balistik değil, yörünge altı bir rota da izleyebildiğini söyledi. Bu özelliğin menzili 35 bin kilometrenin üzerine çıkardığını ve hedef hassasiyetini artırdığını ifade etti.



VOEVODA’NIN YERİNE GELİŞTİRİLDİ



Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergei Karakayev, “Sarmat” füze sisteminin Sovyet döneminden kalan “Voevoda” sisteminin yerine geliştirildiğini belirtti. Testin belirlenen tüm hedeflere ulaştığını ve füze sisteminin tasarım ile teknolojik çözümlerinin doğrulandığını söyledi.



YIL SONUNA KADAR MUHAREBE GÖREVİNE HAZIR



Karakayev, olumlu test sonuçlarının ardından “Sarmat” füzeleriyle donatılmış ilk alayın yıl sonuna kadar Krasnoyarsk Bölgesi’ndeki Uzhur füze birliğinde muharebe görevine başlayacağını açıkladı. Füzenin yıl sonuna kadar aktif göreve alınacağını belirten Putin, başarılı testin ardından Savunma Bakanlığı personelini, bilim insanlarını, mühendisleri ve savunma sanayi çalışanlarını tebrik etti.



NÜKLEER MODERNİZASYON PROGRAMI



Toplantıda konuşan Putin, Rusya’nın, ABD’nin 2002 yılında Anti-Balistik Füze (ABM) Anlaşması’ndan çekilmesinin ardından kapsamlı bir nükleer modernizasyon programı başlattığını söyledi. Rus lider, değişen stratejik dengeler karşısında ülkenin güvenliğini sağlamak için yeni nesil silah sistemleri geliştirdiklerini kaydetti. Putin’in bu açıklamaları, dünya kamuoyunda endişeyle karşılanırken, füzenin devreye girmesiyle stratejik dengelerin daha da değişebileceği yorumları yapılıyor.



