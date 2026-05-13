Bakan Fidan Türkiye'nin ABD-İran müzakerelerindeki kritik rolünü açıkladı: Savaş dönebilir uyarısı yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Al-Jazeera televizyon kanalında yaptığı açıklamalarda, ABD/İsrail-İran savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE’NİN ARABULUCULUK ROLÜ

Türkiye’nin bölgesel barış için yürüttüğü diplomasiye değinen Fidan, “Kalıcı bir ateşkese ve barışa ulaşılması için Pakistan ve bölgedeki diğer ülkeler ellerinden geleni yapıyor. Türkiye ile Katar arasında muazzam bir işbirliği var. İki ülke, müzakerelerin başarıya ulaşması için İslamabad’a büyük destek veriyor” dedi. Fidan, Türkiye’nin hem ABD hem de İran ile sürekli görüşme halinde olduğunu ve savaşın durdurulması, Hürmüz Boğazı’nın açılması için telkinlerde bulunduğunu aktardı.

‘SAVAŞ GERİ DÖNEBİLİR’

Fidan, ateşkesin kalıcı olmadığını vurgulayarak, “Şu anda savaşın bitmesi için açıkçası elimizden geleni yapıyoruz. Ateşkes dönemi içerisindeyiz ama bu ateşkes, savaşın geri dönmeyeceği manasına gelmiyor” dedi. Bakan, “Şu anda geride bırakılmış bir savaş var, her an tekrar başlayabilir” uyarısında bulunarak, özellikle İsrail’in kendi gündemine sahip olduğunu ve ateşkesin bozulabileceğini ifade etti.

BÖLGESEL DAYANIŞMA VURGUSU

Fidan, savaştan ders çıkararak bölge ülkeleri arasında dayanışmayı artırmaya çalıştıklarını söyledi. “Hegemondan bize bir fayda yok. Bölge ülkeleri ya kendi kaderlerine sahip çıkacak ya da bu istikrarsızlığı yaşamaya devam edecek” dedi. İran’ın politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini de belirten Fidan, bölge ülkelerinin güven artırıcı tedbirlere başvurması gerektiğini vurguladı.

‘TEK YOL MÜZAKERE OLMALI’

Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının tüm dünyayı etkilediğini belirten Fidan, “Enerji güvenliğinde ve enerji fiyatlarında büyük problem var. Bu problem başta gıda olmak üzere birçok alanda negatif etkisini gösteriyor” dedi. Müzakerelerin kritik bir noktaya geldiğini ifade eden Fidan, “Tek yol müzakere, müzakere dışında yol olmamalı” diyerek, Türkiye’nin mayın temizliği gibi konularda kapasitesini kullanmaya hazır olduğunu söyledi.