Trump'ın gümrük vergilerinin maliyeti belli oldu: Mahkeme yasaya aykırı bulmuştu

ABD Yüksek Mahkemesi, 20 Şubat’ta eski Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası’nın (IEEPA) Başkan’a tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti. Kararın ardından binlerce şirket, ödedikleri vergilerin iadesi için dava açmıştı.

İADE SÜRECİ BAŞLADI

ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) biriminin Uluslararası Ticaret Mahkemesi’ne yaptığı açıklamaya göre, tarife iade sisteminin ilk aşaması 20 Nisan’da kullanıma açıldı. 11 Mayıs itibarıyla 126 bin 237 beyanname sunuldu ve bunların 86 bin 874 adedi doğrulamalardan geçti.

35,5 MİLYAR DOLARLIK İADE

Doğrulama işlemlerini başarıyla geçen beyanlardan 15,1 milyon ithalat kaydı kabul edildi. Bunların 8,3 milyondan fazlası IEEPA vergileri kaldırılarak yeniden işleme alındı. Yeniden işlenen gümrük beyannameleri için öngörülen vergi iadesi ve faiz tutarının yaklaşık 35,5 milyar dolar olduğu aktarıldı.

ŞİRKETLER İADELERİ ALMAYA BAŞLADI

ABD basınında, bazı şirketlerin Yüksek Mahkeme kararı sonrası yasa dışı olduğu hükmedilen IEEPA tarifelerinin iadelerini almaya başladığı bildirildi. Sürecin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

