Malatya’da “torbacı” operasyonu: 3 tutuklama

Malatya'da “torbacı” olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan üç şüpheli tutuklandı. Aramalarda 131 gram sentetik uyuşturucu ile 2 sentetik ecza ele geçirildi.

“TORBACILARA” OPERASYON

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

ADRES BASKINI VE ELE GEÇİRİLENLER

Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen baskında, 131 gram sentetik uyuşturucu madde ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyon kapsamında üç şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI

Zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan üç şüpheli, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma devam ediyor.

