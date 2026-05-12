Samsun’da uyuşturucu operasyonu: Tutuklamalar var

Samsun’da jandarmanın düzenlediği operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 8 Mayıs’ta Tekkeköy ilçesinde uyuşturucu ticareti ile kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada 11 kişinin uyuşturucu bulundurduğu tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 208 ecstasy hap, 133 gram metamfetamin, 103 gram kokain, 20 gram bonzai, 5 gram skunk, 16 sentetik hap, sigaraya sarılı esrar, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 litre etil alkol, 2 ruhsatsız tabanca, 258 tabanca mermisi, 3 havalı tabanca ile 2 havalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklandı. İstanbul’da gözaltına alınan 1 şüpheli de çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
