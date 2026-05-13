7 ilde sel felaketi! Sokaklar nehre döndü araçlar sürüklendi

Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzey kesimlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışlar, sele ve taşkınlara neden oldu. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, yollarda ulaşım aksadı, araçlar sular altında kaldı.

SAMSUN HAVZA: SULAR CADDELERİ VE EVLERİ BASTI

Samsun’un Havza ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Hacı Osman ve Tersakan dereleri taştı. Taşkınlar sonucu ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar göle döndü. Birçok ev ve iş yerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı. Otomobiller sular altında kalırken, sel suları önüne çıkan malzemeleri sürükledi. Belediye ekipleri iş makineleriyle müdahale ederken, Havza Kaymakamlığı ilçe genelinde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

YOZGAT’TA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yozgat kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da su dolu yollarda yürümekte zorlandı.

ÇORUM SUNGURLU’DA YOL ÇAMURA DÖNÜŞTÜ

Çorum’un Sungurlu ilçesinde sağanak sonrası derenin taşması nedeniyle Sungurlu-Çankırı kara yolunda ulaşım aksadı. Bölgeden geçen araçlar çamura saplanarak ilerleyemez hale geldi.

ÇANKIRI’DA YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİ

Çankırı’da öğleden sonra etkili olan sağanak, kent merkezindeki yollarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Yetkililer sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

BOLU’DA DOLU ETKİLİ OLDU

Bolu kent merkezinde sağanağın ardından öğleden sonra yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

KARABÜK ESKİPAZAR’DA ÜÇ KİŞİ MAHSUR KALDI, KURTARILDI

Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı Köyceğiz köyünde sağanak nedeniyle su baskını meydana geldi. Yaya ulaşımını sağlayan köprü zarar görünce üç kişi mahsur kaldı. Karabük İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi yardımıyla mahsur kalan üç kişiyi kurtardı.

KASTAMONU TOSYA’DA KÖY YOLLARI SEL SULARIYLA KAPLANDI

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, Gövrecik Köyü’nün Unduk Mahallesi’nde olumsuzluklara yol açtı. Köy yolları sel sularıyla kaplanırken, su birikintileri oluştu. Köy muhtarı İsmail Demirbaş, herhangi bir maddi hasarın bulunmadığını söyledi.