Samsun'un Havza ilçesinde eğitime yağmur engeli
Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen taşkın ve sel nedeniyle ilçe genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Samsun'un Havza ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, bazı bölgelerde taşkın ve sele neden oldu.
OKULLARDA HASAR OLUŞTU TEMİZLİK İÇİN ARA VERİLDİ
Selden etkilenen bazı okullarda hasar oluştu. Yetkililer, okullarda temizlik çalışması yapılması gerektiğini belirtti. Olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar göz önünde bulundurularak Havza ilçesinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.
YARALI VEYA CAN KAYBI YOK
İlk belirlemelere göre sel ve taşkınlarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşları dere yataklarından ve su baskını riski olan bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı. Olumsuz hava koşullarının devam edebileceği belirtilirken, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi