Samsun'un Havza ilçesinde eğitime yağmur engeli

Samsun'un Havza ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, bazı bölgelerde taşkın ve sele neden oldu.

OKULLARDA HASAR OLUŞTU TEMİZLİK İÇİN ARA VERİLDİ

Selden etkilenen bazı okullarda hasar oluştu. Yetkililer, okullarda temizlik çalışması yapılması gerektiğini belirtti. Olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar göz önünde bulundurularak Havza ilçesinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.

YARALI VEYA CAN KAYBI YOK

İlk belirlemelere göre sel ve taşkınlarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Yetkililer, vatandaşları dere yataklarından ve su baskını riski olan bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı. Olumsuz hava koşullarının devam edebileceği belirtilirken, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.