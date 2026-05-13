Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi tartışmalı skecin ardından özür diledi
“Çok Güzel Hareketler Bunlar 2” programında yayınlanan “Papaz Olduk” skeci, Hristiyan cemaatinin tepkisini çekti. Program ekibi, skeçle ilgili özür mesajı yayımlayarak ilgili içeriği YouTube listesinden kaldırdıklarını duyurdu.
Yılmaz Erdoğan tarafından yönetilen “Çok Güzel Hareketler 2” adlı tiyatro ve televizyon programının son bölümünde yer alan “Papaz Olduk” isimli skeç, dini hassasiyetler nedeniyle tartışma yarattı.
SKECİN İÇERİĞİ VE TEPKİLER
Skeçte, Hristiyan bir gencin ailesiyle birlikte Müslüman bir kızı istemeye gitmesi konu ediliyordu. Bu sahnedeki bazı diyaloglar, İstanbul Süryani Kadim Vakfı tarafından eleştirildi. Vakıf, skeçteki ifadelerin Hristiyanları hedef aldığı gerekçesiyle tepki gösterdi.
PROGRAM EKİBİNDEN ÖZÜR AÇIKLAMASI
Tepkilerin ardından programın resmi X hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Son bölümümüzdeki bir skecimizde, amacını aşan bir ifadeye yer verdiğimizi üzülerek fark ettik. İlgili skeç Youtube yayın listemizden çıkarılmıştır. Kırdığımız herkesten içtenlikle özür diliyoruz”
Program ekibi, yaptığı açıklamayla birlikte tartışma yaratan skeci tüm dijital platformlardan kaldırdığını duyurdu.