Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi tartışmalı skecin ardından özür diledi

Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi tartışmalı skecin ardından özür diledi

“Çok Güzel Hareketler Bunlar 2” programında yayınlanan “Papaz Olduk” skeci, Hristiyan cemaatinin tepkisini çekti. Program ekibi, skeçle ilgili özür mesajı yayımlayarak ilgili içeriği YouTube listesinden kaldırdıklarını duyurdu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibi tartışmalı skecin ardından özür diledi

Yılmaz Erdoğan tarafından yönetilen “Çok Güzel Hareketler 2” adlı tiyatro ve televizyon programının son bölümünde yer alan “Papaz Olduk” isimli skeç, dini hassasiyetler nedeniyle tartışma yarattı.

SKECİN İÇERİĞİ VE TEPKİLER

Skeçte, Hristiyan bir gencin ailesiyle birlikte Müslüman bir kızı istemeye gitmesi konu ediliyordu. Bu sahnedeki bazı diyaloglar, İstanbul Süryani Kadim Vakfı tarafından eleştirildi. Vakıf, skeçteki ifadelerin Hristiyanları hedef aldığı gerekçesiyle tepki gösterdi.

DEM Partililerden İsveç'te Süryani Kilisesi'ne ziyaretDEM Partililerden İsveç'te Süryani Kilisesi'ne ziyaret

PROGRAM EKİBİNDEN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Tepkilerin ardından programın resmi X hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son bölümümüzdeki bir skecimizde, amacını aşan bir ifadeye yer verdiğimizi üzülerek fark ettik. İlgili skeç Youtube yayın listemizden çıkarılmıştır. Kırdığımız herkesten içtenlikle özür diliyoruz”

Program ekibi, yaptığı açıklamayla birlikte tartışma yaratan skeci tüm dijital platformlardan kaldırdığını duyurdu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tiyatro Tepki
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro