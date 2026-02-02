DEM Partililerden İsveç'te Süryani Kilisesi'ne ziyaret

DEM Partililerden İsveç'te Süryani Kilisesi'ne ziyaret
Yayınlanma:
DEM Parti milletvekilleri Heval Bozdağ ve Meral Danış Beştaş, İsveç'te Süryani Kilisesi'ne ziyarette bulundu.

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, İsveç'te partilileri ile birlikte Süryani Kilisesi'ni ziyaret ettiklerini paylaştı.

Ziyarette Süryanilerin İsveç'teki durumu ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldıklarını belirten Beştaş, "Misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İsviçreli büyükelçiden DEM Parti'ye ziyaretİsviçreli büyükelçiden DEM Parti'ye ziyaret

DEM PARTİ HEYETİNDEN SÜRYANİ KİLİSESİNE ZİYARET

İsveç'te bulunan DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, St Afrems Süryani Kilisesi'ni ziyaret etti.

yeni-proje-11.jpg

Ziyarette Suryanilerin İsveç’teki durumu, Suriye’deki son siyasal gelişmeler ve Kürtlerle ilişkilerin ele alındığı ifade edildi.

Sosyal medya hesabından Meral Danış Beştaş, ziyarete dair şunları aktardı:

  • "Ağrı milletvekilimiz Heval Bozdağ ile birlikte St Afrems Süryani/Ortodoks Kilisesi ziyaret ettik. Metropolit Bünyamin Ataş ile görüştük. Suryanilerin İsveç’teki durumu, Suriye’deki son siyasal gelişmeler, Kürtlerle ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz."
bestas.jpg
DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın X paylaşımı (2 Şubat 2026)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bilim insanları açıkladı: Bembeyaz sandığımız kar aslında beyaz değil
Bilim insanları açıkladı: Bembeyaz sandığımız kar aslında beyaz değil
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Siyaset
Erdoğan Suudi Arabistan ile Mısır'ı ziyaret edecek
Erdoğan Suudi Arabistan ile Mısır'ı ziyaret edecek
CHP'li Emir belgesiyle paylaştı: 'İflas etti' denilen Gülibrahimoğlu AKP'li belediyeye yatırım yapmış
CHP'li Emir belgesiyle paylaştı: 'İflas etti' denilen Gülibrahimoğlu AKP'li belediyeye yatırım yapmış