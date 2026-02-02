DEM Partililerden İsveç'te Süryani Kilisesi'ne ziyaret

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, İsveç'te partilileri ile birlikte Süryani Kilisesi'ni ziyaret ettiklerini paylaştı.

Ziyarette Süryanilerin İsveç'teki durumu ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldıklarını belirten Beştaş, "Misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Ağrı milletvekilimiz Heval Bozdağ ile birlikte St Afrems Süryani/Ortodoks Kilisesi ziyaret ettik. Metropolit Bünyamin Ataş ile görüştük. Suryanilerin İsveç’teki durumu, Suriye’deki son siyasal gelişmeler, Kürtlerle ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz."