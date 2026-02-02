İsviçreli büyükelçiden DEM Parti'ye ziyaret

İsviçre'nin Türkiye Büyükelçisi Guillaume Scheurer, Ankara'daki DEM Parti Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Ziyarete ilişkin DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Scheurer'e, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

BÜYÜKELÇİ'DEN DEM PARTİ'YE ZİYARET

DEM Parti, İsviçre'nin Türkiye Büyükelçisi Guillaume Scheurer'in parti genel merkezini ziyaret ederek Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ile bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmede DEM Parti'nin 'Barış ve Demokratik Toplum Süreci' adını verdiği süreç ve Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

İsviçre'nin Türkiye Büyükelçisi Guillaume Scheurer ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan

AKP toplantısında Erdoğan'a DEM Parti şikayeti! Süreçte 'Zehirli dil' uyarısı geldi

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından Büyükelçi'nin yaptığı ziyarete dair şu açıklama yapıldı:

"İsviçre Büyükelçisi Guillaume Scheurer, Genel Merkezimizi ziyaret ederek, Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan ile görüştü. Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Scheurer'e, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz."