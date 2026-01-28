AKP toplantısında Erdoğan'a DEM Parti şikayeti! Süreçte 'Zehirli dil' uyarısı geldi

AKP’nin 26 Ocak’taki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Suriye’deki gelişmeler, İmralı Süreci ve DEM Parti’nin tutumu kapsamlı şekilde ele alındı. Kulislere göre, parti içinde sürecin aksamadan devam edeceği yönünde bir görüş hâkim.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, İmralı Süreci hakkında, “sürecin pozitif sonuçlanacağını” ve Türkiye’de “terörün sona ereceğini” söyledi. Erdoğan, sürece sabotajın yanı sıra Cumhur İttifakı içinde "nifak oluşturmak" isteyenlerin de olabileceği uyarısı yaptı.

DEM Parti'nin Suriye'deki çatışmalar nedeniyle iktidar ile gerilmesi nedeniyle de sürecin akıbeti de tartışma konusu oldu.

AKP yönetimi, Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak raporunun önümüzdeki hafta tamamlanmasını bekliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre; AKP kulislerinde, “Küstük, darıldık oynamıyoruz gibi bir durum olmaz. Millet bizden çözüm bekliyor” değerlendirmesi yapılıyor.

Ekonomim'in haberine göre; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Erdoğan, sürecin önemine işaret ederek “40 yıldır başımıza bela olan terörden ülkemizi kurtaracağız” dedi.

Fısıltıyla konuşulan başlık süreç komisyonunu tıkadı! AKP formül arıyormuş

DEM PARTİ'YE AKP'DEN SERT SÖZLER

AKP kaynaklarına göre, Suriye merkezli gerginliğin temelinde, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan’ın “fesih ve silah bırakma” çağrısı ile Suriye’deki fiili durum arasındaki çelişki yatıyor.

Bazı AKP kurmayları, “DEM Parti’nin son dönemde zehirli bir dil kullandığını” savunarak, “Biz ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini onlara rağmen yürütüyoruz” diyor.

AKP kulislerinde, son gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeler yapılıyor:

"Biz başından beri aynı yerde duruyoruz. Ancak Suriye'deki entegrasyon süreciyle birlikte DEM Parti'nin dili sertleşti. Biz "Terörsüz Türkiye" sürecini, onlara rağmen yürütüyoruz. Çünkü herkes Türkiye'nin ve bölgenin terörden, silahtan, şiddetten arındırılmasını bekliyor. DEM Parti, 'PKK kendini feshetti, silah bıraktı, hadi yasal düzenleme yapalım' diyor. Ama Kandil'e bakıyoruz, kadrolarını Suriye'ye gönderiyor. Yani silah ve şiddet Türkiye'de yasak, Suriye'de serbest mi? DEM Parti bu süreç için her türlü bedeli ödemeye hazır olduklarını söylüyordu. Ama herkes sadece kendi tabanına konuşursa, ortak bir zemin nasıl bulunacak?"

AKP çevreleri, Türkiye’nin Suriye’deki Kürtler dâhil tüm etnik grupların haklarını koruduğunu, ancak terör örgütünün bu süreçte meşrulaştırılmasına izin verilmeyeceğini belirtiyor:

"Can ve mal güvenliğini sağladık, sağlamaya devam edeceğiz. Ancak birileri bu süreçte terör örgütünün arada kaynamasını istiyorsa buna izin vermeyiz. Suriye için üniter yapı, tek ordu ve tek yönetim diyoruz."

AKP’ye göre Öcalan’ın “PKK sadece fiilen değil, zihinsel olarak da silahları bırakmalı” sözleri SDG ve YPG için de geçerli.

DEM Parti ise Öcalan’ın çağrısının yalnızca PKK’yı kapsadığını savunuyor. Tülay Hatimoğulları, “Çağrı metninde SDG geçmiyor. Metinde geçmeyen bir şeyi bizim söyleme yetkimiz de yok” demişti. Tuncer Bakırhan da “İmralı’dan yapılan açıklama dünyadaki tüm Kürtleri ilgilendirmez” ifadesini kullanmıştı.

DEM PARTİ VE AKP ARASINDA GERİLİM

Suriye geçici yönetiminin ordusunun SDG’ye karşı kazandığı ilerlemeler ve iktidar kanadından gelen açıklamalar, AKP ile DEM Parti arasında yeni bir gerginliğe neden oldu. Tartışmalar bu kez “kırmızı çizgi” üzerinden yürütülüyor.

DEM Parti, İmarlı Süreci'nde “hiçbir kırmızı çizginin olmamasından” yana olduğunu açıkladı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Ömer Çelik’in açıklamalarına “Kolay lanetlemeler ve kırmızı çizgilerde ısrar barış niyetine aykırıdır” diyerek tepki gösterdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 20 Ocak’ta Nusaybin’de yaptığı konuşmada Bahçeli’ye, “Sana mı soracağız kimin kimi temsil ettiğini? SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor” dedi.

Tülay Hatimoğulları ise SDG’nin “barış eli uzattığını” belirterek, Bahçeli’nin İsrail-Kürt ilişkisi tanımını “tamamen hayal ürünü” olarak nitelendirdi. Hatimoğulları , “Halep’te gerçekleşen katliam, Kobani ve Afrin katliamlarını hatırlatıyor” ifadelerini de kullandı.

Nusaybin’de çıkan olaylarda Türk bayrağına yönelik provokasyonda, hem Erdoğan ve Bahçeli’den hem de DEM Parti’den tepki geldi. Bahçeli, “Bugüne kadar yaşanan provokasyonların en ağırı. DEM Parti eş başkanları birinci derecede sorumludur” açıklamasını yapmıştı.

MKYK'DE DİĞER GÜNDEMLER

MKYK toplantısında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Grup Başkanı Abdullah Güler kapsamlı sunumlar yaptı. Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile ittifakın önemine değinerek, “Cumhur İttifakı olmasaydı, Türkiye büyük badirelerle karşı karşıya kalırdı” dedi.

Fidan ayrıca, Davos’ta imzalanan “Gazze Barış Kurulu Şartı” ve kurulun geleceği hakkında da bilgi verdi.

Bakan Göktaş, çocukları dijital risklerden koruyacak torba yasa taslağını tanıttı. Sosyal medya platformlarının 15 yaş altındaki çocuklara hizmet sunmaması yönünde bir düzenleme önerdiklerini belirtti. Avustralya örneği de gündeme geldi.

Göktaş ayrıca, bu süreçlerin mahkeme kararı beklenmeden, platformlar tarafından proaktif biçimde yönetilmesini hedeflediklerini söyledi.



