Ardahan'da fındık büyüklüğünde dolu: Kara yolu beyaza büründü

Mayıs ayının gelmesiyle yüzünü gösteren güneş yerini yeniden yağmura bırakıyor. Ardahan'da fındık büyüklüğünde yağan dolu hayatı felç etti.

Kısa süreli yağışın ardından Ardahan-Damal kara yolu beyaza büründü. Dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken vatandaşlar kendilerini güvenli alanlara attı.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmelere göre, yarın İstanbul, Kocaeli, Edirne, Kırklareli, Bilecik, Sakarya, Hakkari, Bitlis, Bingöl ve Muş’ta yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini kaydetti. (DHA)