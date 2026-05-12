Yağışlar çare olmadı: İstanbul barajları geriliyor!
İstanbul'da yağışlara rağmen baraj doluluk oranı yüzde 71,78’e geriledi. Nisan yağmurlarının yetersizliğiyle rezervler son 10 yılın en düşük seviyelerinde ölçüldü. Uzmanlar, buharlaşmanın artacağı yaz ayları öncesi su krizi uyarısı yapıyor.
İstanbul’da baraj doluluk oranlarında beklenen toparlanma gerçekleşmedi. Son günlerde etkili olan yağışlara rağmen su seviyelerindeki artış neredeyse durma noktasına geldi. Veriler, kentte tüketilen su miktarıyla barajlara giren su arasındaki farkın yeniden açıldığını gösteriyor.
DOLULUK ORANLARI YENİDEN GERİLEDİ
10 Mayıs’ta yüzde 72,02 seviyesinde ölçülen genel doluluk oranı, bir gün sonra çok sınırlı bir artışla yüzde 72,05’e yükseldi. Ancak bugün itibarıyla oran yeniden düşerek yüzde 71,78 seviyesine geriledi. Bu tablo, yağışların barajlara beklenen katkıyı sağlayamadığını ortaya koydu.
SON 10 YILIN EN ZAYIF DÖNEMLERİNDEN BİRİ
Uzmanlara göre İstanbul, su rezervleri açısından son yılların en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyor. Geçen yıl yaşanan rekor kuraklık hariç tutulduğunda, mevcut seviyeler son 10 yılın en düşük doluluk oranları arasında yer alıyor. Özellikle nisan yağmurlarının yetersiz kalması, su krizine ilişkin endişeleri artırdı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (12 MAYIS 2026)
Ömerli Barajı: %95,9
Darlık Barajı: %92,03
Elmalı Barajı: %95,94
Terkos Barajı: %59,26
Alibey Barajı: %66,35
Büyükçekmece Barajı: %55,93
Sazlıdere Barajı: %45,19
Istrancalar Barajı: %42,04
Kazandere Barajı: %56,95
Pabuçdere Barajı: %58,2
İSTANBUL DIŞ KAYNAKLARLA AYAKTA KALIYOR
Günde 3 milyon metreküpü aşan su tüketimi nedeniyle İstanbul artık yalnızca kendi barajlarıyla ihtiyacını karşılayamıyor. Melen ve Yeşilçay sistemlerinden kente aktarılan su, mevcut rezervlerin korunmasında kritik rol oynuyor.
Uzmanlar, bu destek olmasaydı kentte çok daha ciddi bir su sıkıntısının yaşanabileceğine dikkat çekiyor.
YAZ ÖNCESİ ENDİŞE BÜYÜYOR
Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yaz aylarında buharlaşmanın artması bekleniyor. Buna rağmen baraj doluluk oranlarının hala yüzde 80-90 bandına ulaşamaması tedirginliği artırıyor.
BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?
Baraj doluluk oranı, devasa su rezervuarlarında o an bulunan su miktarının havzanın toplam
su tutma kapasitesine olan oranını temsil eder. Teknik literatürde yüzde üzerinden ifade
edilen bu veri, bir kentin su güvenliğini ölçen en temel birim olarak kabul edilir.
Sadece içme suyu değil, aynı zamanda tarımsal sulama ve hidroelektrik enerji üretimi gibi
stratejik alanların planlanması da doğrudan bu verinin takibiyle yürütülür. Oranların kritik
sınırların altına inmesi su kıtlığı riskini, aşırı yükselmesi ise baraj güvenliğini ve taşkın riskini
gündeme getirir.