Yağışlar çare olmadı: İstanbul barajları geriliyor!

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, devasa su rezervuarlarında o an bulunan su miktarının havzanın toplam

su tutma kapasitesine olan oranını temsil eder. Teknik literatürde yüzde üzerinden ifade

edilen bu veri, bir kentin su güvenliğini ölçen en temel birim olarak kabul edilir.

Sadece içme suyu değil, aynı zamanda tarımsal sulama ve hidroelektrik enerji üretimi gibi

stratejik alanların planlanması da doğrudan bu verinin takibiyle yürütülür. Oranların kritik

sınırların altına inmesi su kıtlığı riskini, aşırı yükselmesi ise baraj güvenliğini ve taşkın riskini

gündeme getirir.