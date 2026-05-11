Süper Lig ekibi seçime gidiyor: Başkan görevi bırakacak

Süper Lig ekibi seçime gidiyor: Başkan görevi bırakacak
Yayınlanma:
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, olağanüstü kongreye gidiyor. Başkan İbrahim Turgut görevi bırakacağını açıkladı.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, olağanüstü kongre kararı aldıklarını bildirdi.

Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, olağanüstü kongre kararı aldıklarını belirterek görev süresi boyunca en büyük amacının kulübün değerlerini korumak ve Rizespor'u daha güçlü yarınlara taşımak olduğunu vurguladı.

"YENİ YÖNETİME BAŞARILAR TEMENNİ EDİYORUM"

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Turgut, "Görevi devralacak yeni başkanımıza ve yönetimine gönülden başarılar temenni ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Çaykur Rizespor'umuzu çok daha güçlü yarınlara taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Bu süreçte tüm camiamızın yeni yönetime destek vermesi, kulübümüzün geleceği adına büyük önem taşımaktadır." ifadeleri kullandı.

Turgut, yöneticilere, teknik heyete, futbolculara, kulüp çalışanlarına, basın mensupları ve taraftara teşekkür etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Manyas Kuş Gölü baharla yeniden uyandı: Uzak diyarlardan nadir türler sürpriz yaptı
Nadir türler sürpriz yaptı
Manyas Kuş Gölü bahara uyandı
İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Spor
Fenerbahçe'yle anılan Jorge Jesus'tan açıklama
Fenerbahçe'yle anılan Jorge Jesus'tan açıklama
TFF'den Dünya Kupası öncesi milli takım yalanlaması
TFF'den Dünya Kupası öncesi milli takım yalanlaması
Fatih Terim sürpriz yaptı: Bodrum FK avantajı kaptı
Fatih Terim sürpriz yaptı: Bodrum FK avantajı kaptı