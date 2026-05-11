Süper Lig ekibi seçime gidiyor: Başkan görevi bırakacak

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, olağanüstü kongre kararı aldıklarını bildirdi.

Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, olağanüstü kongre kararı aldıklarını belirterek görev süresi boyunca en büyük amacının kulübün değerlerini korumak ve Rizespor'u daha güçlü yarınlara taşımak olduğunu vurguladı.

"YENİ YÖNETİME BAŞARILAR TEMENNİ EDİYORUM"

Kongrenin hayırlı olmasını dileyen Turgut, "Görevi devralacak yeni başkanımıza ve yönetimine gönülden başarılar temenni ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde Çaykur Rizespor'umuzu çok daha güçlü yarınlara taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. Bu süreçte tüm camiamızın yeni yönetime destek vermesi, kulübümüzün geleceği adına büyük önem taşımaktadır." ifadeleri kullandı.

Turgut, yöneticilere, teknik heyete, futbolculara, kulüp çalışanlarına, basın mensupları ve taraftara teşekkür etti.