Fenerbahçe'yle anılan Jorge Jesus'tan açıklama

Fenerbahçe'yle adı anılan Jorge Jesus, Al Nassr'daki geleceğine sezon sonuna karar vereceğini ifade etti.

Fenerbahçe başkan adaylarından Aziz Yıldırım’ın teknik direktör aday listesinde yer aldığı öne sürülen Jorge Jesus’tan açıklama geldi.

“SEZON SONUNDA KARAR VERECEĞİM”

Halihazırda Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Nassr’ı yöneten Jorge Jesus geleceğine sezon sonunda karar vereceğini ifade etti.

Brezilyalı teknik adam konuşmasında "Al-Nassr'da kalıp kalmayacağıma henüz karar vermedim. Sezon sonunda karar vereceğim. Birçok teklif aldım” sözlerini sarf etti.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Geride kalan 32 haftada 82 puan toplamayı başaran Al Nassr, ligde liderliğini sürdürüyor. Al Nassr, 1 maçı eksik olan en yakın takipçisi Al Hilal’in 5 puan önünde bulunuyor.

TÜRKİYE KUPASI'NDA ŞAMPİYON OLDULAR

2022-2023 sezonunda Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ligi 2. sırada tamamlarken Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu.

