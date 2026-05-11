TFF'den Dünya Kupası öncesi milli takım yalanlaması

TFF, A Milli Takım'ın, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki kadrosuna dair yapılan paylaşımlar üzerine açıklama yayınladı. Söz konusu milli takım kadrosunun gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan A Milli Takım’a ait olduğu iddia edilen geniş kadronun sosyal medyada yayılması üzerine resmi açıklama geldi.

TFF'DEN MİLLİ TAKIM YALANLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) konuya dair yaptığı açıklamada kadronun gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

TFF’nin konuya dair açıklaması şu şekilde:

Bugün akşam saatlerinde A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunu gösterdiği iddia edilen bir görsel, sosyal medyada dolaşıma sokulmuştur. Kamuoyunu yanıltan bu paylaşıma hiçbir şekilde itibar edilmemesini; doğru bilgilendirmeler için yalnızca Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmî kaynaklarının referans alınması gerektiğini önemle hatırlatırız.

24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDAYIZ

11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda millilerimiz, D Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar; ABD, Paraguay ve Avustralya'yla kozlarını paylaşacak.

