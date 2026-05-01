İşçi hakları

Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı.

Bütün emekçilerin 1 Mayıs’ı kutlu olsun.

Türkiye’de 1 Mayıs’a, emekçiler için “bayram” demek pek gerçekçi değil.

Bu iktidar döneminde işçi hakları her geçen yıl daha fazla baskılanıyor.

Son örneğini açlık grevine gitmek zorunda kalan Doruk Madencilik’te çalışan işçilerde gördük.

İşverenin üç aydır maaşlarını, bir yıldır tazminatlarını ödemediği maden işçileri Eskişehir’den Ankara’ya yürüdüler. 17 gün eylem, 9 gün de açlık grevi yaptılar.

Toplumdan büyük destek gören işçiler işveren tarafından haklarının ödeneceği açıklaması yapılınca eyleme son verdiler.

Doruk madenciliğin bağlı olduğu Yıldızlar SSS Holding işçi alacaklarını ödemeyi kabul etti.

Bunun karşılığında Holding’in devletten yeni işler ve teşvikler aldığı yönünde haberler de kamuoyuna yansıdı.

Maden işçileri yeni bir kazanç sağlamış değiller.

Aylardır ödenmeyen ücretlerini alacaklar.

İktidar yanlıları bunu bir lütuf gibi sunuyorlar.

Oysa işçiler aylardır gasp edilen haklarını alacaklar.

Eylem yapan işçiler direnerek kazandılar ancak işçi kıyımları devam ediyor.

Türkiye’de son yıllarda işten çıkarmalar arttı.

Tekstil sektöründe yüzlerce işçi işten çıkarıldı.

Sanayi sektöründe de yeni işten çıkarmalar oldu.

İktidar ise işçilere değil sermayeye destek olmaya devam ediyor.

Bazı işverenler sendikaya üye olan işçileri işten çıkarıyorlar.

İşe devam etmenin koşulu sendikaya üye olmamak.

İşçilerin grev hakkı da fiilen ellerinden alınmış durumda.

Sendikalar grev kararı alıyor ama uygulayamıyorlar.

İktidar hemen grevi yasaklıyor.

Avrupa asgari ücret sıralamasında Türkiye sondan ikinci ülke. Türkiye’den sonra bir tek Arnavutluk var.

Bu sıralamanın en üstünde 2 bin 704 Euro olan asgari ücretle Lüksemburg geliyor.

İrlanda 2 bin 282 Euro ile asgari ücrette ikinci, Hollanda 2 bin 246 Euro asgari ücretle üçüncü sırada.

Dördüncü sırada 2 bin 161 Euro asgari ücretle Almanya geliyor.

Türkiye ise 470 Euro asgari ücretle sondan ikinci sırada.

İktidar “İşçilerimize sahip çıktık, haklarını ödettik” diye propaganda yapıyor ama gerçek Türkiye Avrupa ülkeleri arasında ücretlerin en düşük olduğu ülke.

Bu tabloda işçi haklarını kısıtlayan, grevleri yasaklayan, asgari ücret çok düşük belirleyen, ülke kaynaklarını yandaş sermayeye aktaran iktidarın sorumluluğu çok büyük.

Bu tablo bir zorunluluk değil, iktidarın tercihinin bir sonucu.