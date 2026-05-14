Özgür Özel AKP'den kendisine gelen inanılmaz mesajı açıkladı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’li belediyelere yönelik operasyonların doğrudan partiyi hedef aldığını savundu. Operasyonları “CHP’nin kurumsal kimliğine saldırı” olarak nitelendiren Özel, etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeler üzerinden partinin yıpratılmaya çalışıldığını söyledi. “Saldırıları yalnızca belediyelere değil, doğrudan CHP’ye yapılmış bir operasyon olarak görüyoruz” dedi.

AKP'DEN KENDİSİNE GÖNDERİLEN İNANILMAZ MESAJ!



Birgün'e konuşan CHP lideri Özel, AKP’li bir siyasetçinin kendisine gönderdiğini söylediği mesajı da kamuoyuyla paylaştı. Mesajda, CHP’ye yönelik operasyonlarda Recep Tayyip Erdoğan ve AKP yönetiminin doğrudan rolü olmadığı, sürecin Akın Gürlek ve çevresindeki isimler tarafından yürütüldüğünün öne sürüldüğünü aktaran Özel, bu yaklaşımı sert sözlerle eleştirdi.

"AKP’li siyasetçi, ‘Cumhurbaşkanımız ve AK Parti’nin bu olanlarla ilgisi yok. Akın Gürlek ve etrafındaki grubun yaptığı bir şey. Bu kadarını hiç kimse doğru bulmuyor’ diye yazdı bana. 'Erdoğan iyi, etrafı kötü' yalanından bıktık artık. Bu yalana bizim inanmamızı bekliyorlar halen. Bakanı atayan, yaptığı iyi şeylerden de kötü şeylerden de sorumludur. Bu kadar katı bir lider hakimiyetinin olduğu yerde, bağımsız hareketler beklemiyoruz. Ben bana yazıp günah çıkartan AKP’liye, ‘Yanlış genel başkana yazıyorsunuz, kendi genel başkanınıza yazın’ dedim.”

"FERDİ ZEYREK İÇİN BENZER GİRİŞİMLERDE BULUNDULAR"

Özel, “itirafçı” olduğu belirtilen Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’in ifadelerine ilişkin de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Böcek’in kendisine milletvekilleri aracılığıyla sürekli selam gönderdiğini belirten Özel, “İftira at dediler, atmadım dediğini biliyorum” ifadelerini kullandı. Sürecin organize biçimde yürütüldüğünü savunan CHP lideri, “Gözü dönmüş şekilde herkese iftira attırmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek hakkında da benzer girişimlerde bulunulduğunu öne süren Özel, “Başaramayınca okları bu kez en yakın çevreme çevirdiler. Sağdıcım, çocukluk arkadaşım Demirhan’ı aldılar. En yakınlarıma saldırıyorlar” dedi.

“AMAÇ DİRENCİ KIRMAK”

İBB’ye yönelik soruşturmaların toplumda karşılık bulmadığını savunan Özel, davaların kamuoyu nezdinde inandırıcılığını kaybettiğini ileri sürdü. “İlk günlerde manşetlerden verilen davaları şimdi yandaş medya bile takip etmiyor. Çünkü süreç her geçen gün aleyhlerine dönüyor” diyen Özel, bu nedenle yeni kriz alanları yaratılmaya çalışıldığını öne sürdü.

CHP’ye yönelik baskının temel amacının muhalefetin direncini kırmak olduğunu söyleyen Özel, demokratik sisteme sahip çıkılması çağrısı yaptı. Muhalefet partilerine ve topluma seslenen CHP lideri, “Daha büyük dayanışmaya ihtiyaç var. Başka türlü bu sürecin içinden çıkmak mümkün olmayacak” ifadelerini kullandı.