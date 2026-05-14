Son dakika | ABD ve Çin İran için anlaştı! "Asla nükleer silaha sahip olamayacak"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’in başkenti Pekin’de Çin lideri Şi Cinping ile gerçekleştirdiği kritik görüşmeler, İran’ın nükleer programı ve Ortadoğu’daki savaşın geleceğine ilişkin yeni bir diplomatik çerçeve tartışmasını beraberinde getirdi.

Beyaz Saray tarafından "ABD-Çin nükleerde anlaştı. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak" açıklaması yapılırken iki tarafın da Hürmüz Boğazı'nın açık kalması konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

PİYASALARI RAHATLATACAK ANLAŞMA

Küresel basına göre zirvenin ana gündem maddeleri İran’ın nükleer programı, Körfez’de artan askeri gerilim, enerji arz güvenliği ve Çin’in Tahran üzerindeki etkisi oldu. Reuters ve The Guardian’ın aktardığına göre Trump yönetimi, Çin’den İran üzerinde baskı kurmasını isterken; Pekin yönetimi ise bölgede daha geniş çaplı bir savaşın küresel ekonomiyi sarsacağı uyarısında bulundu.

Özellikle Hürmüz Boğazı konusunda verilen mesajlar dikkat çekti. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği stratejik su yolunda yaşanan kriz nedeniyle petrol fiyatları son haftalarda sert yükselmişti. Ekonomik çevreler, Trump-Şi görüşmesinin ardından boğazın açık tutulmasına yönelik diplomatik uzlaşının piyasaları rahatlatabileceğini değerlendiriyor.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Trump’ın Pekin ziyareti, İran savaşı nedeniyle ertelenen programın ardından gerçekleşirken, görüşme aynı zamanda son yılların en kritik ABD-Çin temaslarından biri olarak görülüyor. Küresel medya, zirvenin yalnızca İran krizinin değil, Tayvan, ticaret savaşları ve yapay zekâ rekabeti gibi başlıklarda da yeni dönemin işaretlerini taşıdığı yorumunu yaptı.

Görüşmenin ekonomik ayağında iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yeniden canlandırılması öne çıktı. Tarafların, özellikle teknoloji, enerji ve üretim sektörlerinde iş birliğini artırmaya yönelik adımları değerlendirdiği belirtilirken, Amerikan şirketlerinin Çin pazarındaki faaliyet alanlarının genişletilmesi ve Pekin yönetiminin ABD’ye yönelik yatırımlarını artırması konusunda karşılıklı mesajlar verildi. Diplomatik kaynaklar, Trump yönetiminin Çin’le ekonomik gerilimi kontrollü şekilde azaltmayı hedeflediğini, Pekin’in ise küresel ticarette yeni yaptırım risklerini önlemek için daha esnek bir yaklaşım sergilediğini aktardı.