Ömür boyu mutluluğun sırrı ortaya çıktı

Sosyal medyada ve psikoloji dünyasında bugünlerde tek bir cümle yankılanıyor. Eski bir Çin atasözü, modern insanın düştüğü "hızlı mutluluk" tuzağından kurtulmanın anahtarını veriyor. Economic Times’ın yeniden gündeme getirdiği bu bilgelik, paranın ve eğlencenin neden yetmediğini dört basit aşamada özetliyor.

Ömür boyu mutluluğun sırrı

Kadim bilgelik, mutluluğun süresini yaptığınız eyleme göre şöyle ayırıyor:

Bir saatlik mutluluk için: Şekerleme yap (Dinlen).

Bir günlük mutluluk için: Balık tutmaya git (Hobi edin).

Bir yıllık mutluluk için: Mirasa kon (Zenginlik).

Ömür boyu mutluluk için: Birine yardım et.

Neden Miras Değil de Yardım Etmek?

Psikologlar bu durumu "hedonik adaptasyon" ile açıklıyor. Büyük bir servete konduğumuzda veya lüks bir alışveriş yaptığımızda, beynimiz buna hızla alışıyor ve mutluluk seviyemiz eski haline dönüyor. Ancak birine yardım etmek, geçici bir zevkten ziyade derin bir anlam duygusu yaratıyor.

Bilim de "İyilik Yap" Diyor!

Modern araştırmalar bu eski atasözünü doğruluyor. Birine karşılıksız bir iyilik yaptığınızda beyniniz şunları üretiyor:

Dopamin: Kendinizi ödüllendirilmiş hissetmenizi sağlar.

Oksitosin: Güven ve bağ kurma duygunuzu güçlendirir, stresi azaltır.Üstelik araştırmalar, cömertliğin kalp sağlığını iyileştirdiğini ve kaygı düzeyini düşürdüğünü gösteriyor.

"Hızlı Mutluluk" Tuzağından Nasıl Kurtuluruz?

Günümüzde sosyal medya beğenileri veya kısa süreli eğlencelerle "mutluluk dozu" almaya çalışıyoruz. Oysa kalıcı huzur, odağımızı kendimizden başkalarına çevirdiğimizde başlıyor. Bir meslektaşa destek olmak veya bir arkadaşınızı dinlemek gibi küçük adımlar, sandığınızdan çok daha büyük bir duygusal istikrar sağlıyor.