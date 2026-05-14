Casus ağacın arkasında yakalandı ortalık karıştı: Acun Ilıcalı detayı

İngiltere'de "Casus" skandalı patladı.

Olayın Championship'te play off maçları öncesinde yaşandığı ortaya çıktı.

Play off'ta Southampton ile Middlesbrough karşı karşıya geldi.

Southampton, ilk maçta deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini kendi evinde 2-1 yenerek finale çıktı ve Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin rakibi oldu.

AĞAÇIN ARKASINDAN İZLEMİŞ: ORTALIK KARIŞTI

The Sun'daki habere göre; Southampton'ın "casusu" Middlesbrough'un antrenman sahası dışında çekilen şok edici bir fotoğrafta kameralara yakalandı.



Championship play off yarı finali öncesinde Middlesbrough antrenmanını izlemekle suçlanan kişinin Southampton çalışanı ve teknik direktörün stajyeri William Salt olduğu belirlendi.

Görüntülerde, Cumartesi günü 0-0 berabere biten ilk maçtan 72 saatten az bir süre önce, bir adamın ağaçların arkasına saklanarak cep telefonuyla Middlesbrough'un taktik antrenmanını izlediği görülüyor.



Salt'ın Southampton teknik direktörü Tonda Eckert'in ilk takım kadrosunda yer aldığı belirtildi.

Olayı ortaya çıkmasının ardından Middlesbrough'un Southampton'ın diskalifiye edilmesini istediği bildirildi.

Eğer Southampton bu nedenle cezalandırılırsa Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'in finaldeki rakibi Middlesbrough olacak.