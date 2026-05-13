Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe açıklaması: İtiraf üstüne itiraf

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Acun Ilıcalı, sahibi olduğu Hull City'nin İngiltere Championship'te oynayacağı play off finali öncesi Fenerbahçe'yle ilgili konuştu.

Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında soruları yanıtladı. Türkiye'de ligin adil olduğunu düşünmediğini belirten Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Ben şahsen Türkiye'de ligin adil olduğunu düşünmüyorum. Yani hiçbir zaman da düşünmeyeceğim. O yüzden de sportif başarısızlık evet var ama, 'Adil bir sistem var mı?' diyorsanız, çok adil olduğunu düşünmüyorum.

"FENERBAHÇE'DE BÖYLE BİR RUH HALİ VAR"

Verdiğim emekler sonucunda kendi camiamıza kırıldığım çok an var. Karşı tarafın saldırılarını göze alarak ben bu mücadele için Fenerbahçe’ye talip oldum o göreve ama kendi içimizdeki düşmanların dışarıdakilerden daha çok olduğunu gördüm. Mesela Talisca 30 gol atıyor hala tartışılabiliyor. 30 atarsan tartışılıyorsun mesela, 50 atarsan yine tartışılabilirsin. Fenerbahçe'de böyle bir ruh hali var.

Bu seneki hocamız Tedesco kusura bakmasın başarılı olamadı. Beraberlik beraberlik Türkiye'de kabul edilmeyen bir sonuç. Hala bu hoca kalmalıydı diyenler var. Ben bu dünyadan uzak olduğum için bugün Hull City ile final oynuyorum.

Vitor Pereira diye bir adam geldi. En güçlü kadroyu şampiyon yapamadı. Ondan sonra bir daha geldi. 2. sene Aralık'ta 15 puan fark yedik Trabzon'dan. Bugün okusan 'Vitor Pereira çok iyiydi' derler. Yani böyle bir grup var Fenerbahçe'de.

Kongre ile ilgili konuşmak istemiyorum. Şu anda izliyorum gelişmeleri. Açıklamalarla Hull City'nin önüne geçmek istemiyorum."