Son Dakika | Çin'deki tarihi Cinping-Trump zirvesi başladı

Pekin'e çarşamba gecesi iniş yapan ve burada üst düzey yetkililer ile ellerinde bayraklar taşıyan yüzlerce çocuk tarafından karşılanan ABD Başkanı Donald Trump, Çin lideri Şi Cinping ile bir araya geldi. Büyük Halk Salonu'ndaki buluşmada Şi Cinping, mevkidaşı Trump'ı el sıkışarak karşıladı. Bu anlar, Trump’ın Pekin topraklarına ayak basmasından bu yana iki liderin gerçekleştirdiği ilk yüz yüze temas olarak kayıtlara geçti. İki liderin selamlaşmasından kısa süre sonra görüşme resmen başladı.

TOPLANTI ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Çin lideri Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump, Pekin’deki Büyük Halk Salonu’nda gerçekleştirecekleri ikili görüşme öncesinde yaptıkları açılış konuşmalarında, küresel dengeler ve karşılıklı ticaret mesajları verdi.

Büyük Halk Salonu’nda bir araya gelen iki lider, toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulundu. Dünyanın içinden geçtiği çalkantılı döneme dikkat çeken Şi Cinping, insanlığın "yeni bir yol ayrımına geldiğini" ifade ederek küresel durumun ciddiyetine vurgu yaptı.

TUKİDİDES TUZAĞI VURGUSU

Konuşmasında stratejik bir terime atıfta bulunan Şi, asıl meselenin Çin ve ABD'nin "Tukidides Tuzağı" olarak adlandırılan durumu aşıp aşamayacağı olduğunu belirtti. Yükselen bir gücün mevcut gücü tehdit etmesiyle ortaya çıkan çatışma eğilimini tanımlayan bu kavrama değinen Şi, büyük güçler arasında yeni bir ilişki modeli öncülemek istediklerini kaydetti.

RAKİP DEĞİL ORTAK OLALIM

İki dev ekonomi arasındaki ilişkinin geleceğine dair görüşlerini paylaşan Çin lideri Şi Cinping şu ifadeleri kullandı: "Rakip olmak yerine ortak olmalı, birbirimizin başarısına katkı sağlamalı, birlikte refaha kavuşmalı ve yeni dönemde büyük ülkelerin birbiriyle geçinebilmesi için doğru bir yol inşa etmeliyiz."

TRUMP'TAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

ABD Başkanı Donald Trump ise konuşmasına iki lider arasındaki "harika ilişkiye" vurgu yaparak başladı. Çin'e ve Şi Cinping'e karşı "büyük bir saygı" duyduğunu dile getiren Trump, mevkidaşını "harika bir lider" olarak nitelendirdi. Pekin'de bulunmaktan "onur" duyduğunu belirten Trump, görüşmelerin odağında karşılıklı ticaretin olacağını ifade etti.

TİCARETTE MÜTEKABİLİYET MASADA

Amerikan heyetinin özellikle karşılıklı ticareti (mütekabiliyet esası) tartışmayı heyecanla beklediğini ekleyen Trump, görüşmenin verimli geçeceğine dair sinyaller verdi. Açılış konuşmalarının ardından iki lider ve beraberindeki heyetler, basına kapalı olarak gerçekleşecek asıl toplantıya geçti.

TİANANMEN MEYDANI’NDA RESMİ SELAMLAMA

Görüşme öncesinde Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen törende Başkan Trump, kendisini bekleyen Çinli ve Amerikalı delegasyon üyelerini selamladı. Heyetlerin yerini almasının ardından Trump, her iki ülkenin resmi temsilcileriyle tek tek tokalaşarak toplantı öncesi nezaket ziyaretinde bulundu.

DEV ŞİRKETLERİN CEO'LARI DA HEYETTE

Zirveye katılan heyetlerde sadece hükümet yetkilileri değil, teknoloji dünyasının dev isimleri de dikkat çekiyor. Trump yönetimine eşlik eden iş dünyası temsilcileri arasında Apple CEO'su Tim Cook ve Nvidia CEO'su Jensen Huang gibi isimlerin de bulunduğu bir üst yönetici delegasyonu bulunuyor.

Trump, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında Çin’e birlikte gittiği iş insanlarını paylaştı. Trump’ın isimlerini verdiği yöneticiler şöyle:

Cristiano Amon – Qualcomm CEO’su

Tim Cook – Apple CEO’su

Larry Culp – GE Aerospace CEO’su

Larry Fink – BlackRock CEO’su

Jane Fraser – Citigroup CEO’su

Jensen Huang – Nvidia CEO’su

Sanjay Mehrotra – Micron Technology CEO’su

Elon Musk – Tesla ve SpaceX CEO’su

Kelly Ortberg – Boeing CEO’su

Stephen Schwarzman – Blackstone CEO’su

Brian Sikes – Cargill CEO’su

David Solomon – Goldman Sachs CEO’su

BÜYÜK HALK SALONU’NDA KRİTİK TEMAS

İki lider, karşılama töreninin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirmek üzere Büyük Halk Salonu’na geçti. Küresel ticaret ve stratejik iş birliklerinin ele alınacağı toplantının başlamasıyla birlikte, tüm dünyanın gözü bu önemli zirveden gelecek ilk haberlere çevrildi.