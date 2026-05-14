Piyasaların gözü o görüşmede: Cinping ve Trump'ın 30 milyar dolarlık planı ortaya çıktı

Küresel piyasaların merakla beklediği Donald Trump ve Şi Cinping zirvesi öncesinde, ticaret savaşlarının seyrini değiştirebilecek devasa bir hamle gündeme geldi. İddialara göre Washington ve Pekin yönetimleri, ulusal güvenlik riski taşımayan ürün gruplarında ticari ilişkileri yeniden hareketlendirecek 30 milyar dolarlık yeni bir sistem üzerinde mutabakat sağlamak üzere.

"BOARD OF TRADE" MODELİ ÖNE ÇIKIYOR

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer tarafından mart ayı içerisinde kamuoyuna duyurulan "Board of Trade" isimli mekanizmanın, bu hafta yapılacak zirvenin en temel gündem maddesi olması öngörülüyor. Yeni ticaret yaklaşımı kapsamında ABD yönetiminin, Çin'den mevcut ekonomik sistemini tamamen değiştirmesini istemekten vazgeçtiği iddia ediliyor. Jamieson Greer konuya dair yaptığı açıklamada, "Çin’in ekonomisini yönetme biçimini değiştirmesini istemiyoruz. Ancak iki sistem arasında ticareti daha dengeli hale getirecek bir yol bulunabilir" ifadelerini kullandı.

ENERJİ VE TARIM BAŞLIKLARI MASADA

Müzakerelerin bir diğer önemli ayağını ise ABD'nin Çin pazarına yönelik enerji ve tarım ihracatını artırma hedefi oluşturuyor. Bu çerçevede Pekin'in; Amerika'dan ithal edilen petrol, kömür ve sıvılaştırılmış doğal gaz gibi kritik ürünlere uyguladığı ek vergileri aşağı çekmesi planlanıyor. Buna karşılık olarak Washington tarafının da ayakkabı, tüketici elektroniği ve belirli sanayi ürünlerine uygulanan gümrük tarifelerinde yeni muafiyetler tanımayı gündemine aldığı belirtiliyor.

YATIRIM ALANINDA YENİ ADIMLAR

Zirvede tarafların "Board of Investment" adı verilen yatırım odaklı bir mekanizmayı da müzakere etmesi bekleniyor. Ancak ABD'deki otomotiv, teknoloji ve çelik sektörü temsilcileri ile bazı siyasi figürlerin, Çin kaynaklı yatırımların yerli üretim kapasitesine zarar verebileceği gerekçesiyle Trump yönetimine ikazlarda bulunduğu ifade ediliyor. Yaklaşık 30 milyar dolarlık bir ticaret hacmini etkileyecek olan bu gümrük indirimi planının, iki dev ekonomi arasında tam bir normalleşmeden ziyade "kontrollü ticaret" dönemini başlatacağı öngörülüyor.

KÜRESEL ETKİLERİ GENİŞ OLABİLİR

Uzmanlar, olası bir anlaşmanın sadece iki ülkeyi değil, tüm dünya ekonomisini ve tedarik zincirlerini rahatlatabileceğini savunuyor. Gümrük tarifelerinin esnetilmesinin maliyetleri düşürerek küresel enflasyon üzerinde olumlu bir etki yaratabileceği değerlendirilirken; teknoloji, yarı iletkenler ve savunma gibi güvenlik hassasiyeti yüksek alanlardaki kısıtlamaların ise mevcut sertliğini koruması bekleniyor.