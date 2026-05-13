Yıllar sonra kritik buluşma! Trump Çin yolunda

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı sonrası oluşan siyasi baskı, zayıflayan ekonomi ve yükselen petrol fiyatlarının yarattığı ağır tabloyla Pekin’e hareket etti. Yaklaşık 29 milyar dolarlık savaş faturasıyla karşı karşıya kalan Washington yönetimi, Çin ile yapılacak iki günlük kritik zirveye büyük önem veriyor.

Ziyaret, 8.5 yıl aradan sonra bir ABD başkanının Pekin’e yaptığı ilk resmi temas olarak dikkat çekti. Trump’ı Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yoğun ve çok başlıklı bir müzakere sürecine girecek.

Trump, Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada Şi hakkında oldukça kişisel bir beklenti dile getirdi ve Çin liderinin kendisini “sıcak ve içten bir şekilde karşılayacağını, hatta sarılacağını” düşündüğünü söyledi.

İRAN KRİZİ VE KÜRESEL PAZARLIK

Ziyaretin en kritik başlıklarından biri İran savaşı olacak. Çin’in İran’a sağladığı askeri ve istihbarat desteği, görüşmelerin merkezinde yer alırken Pekin yönetimi, bu desteği azaltma ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için Tahran üzerinde baskı kurma sinyali verdi.

Ancak bu olası iş birliğinin ciddi bir karşılığı bulunuyor. Çin, ABD’nin Asya’daki silah satış politikalarını masaya getirirken özellikle Tayvan konusu ön plana çıktı.

Pekin yönetimi, Washington’un Tayvan’a verdiği fiili desteği tamamen çekmesini talep etti. Bu talep yalnızca ABD’de değil, Japonya ve Güney Kore gibi bölgesel müttefiklerde de ciddi rahatsızlık yaratmış durumda.

Trump ise Şi ile olan “kişisel dostluğunun” olası bir askeri gerilimi engelleyeceğine inanırken “Başkan Şi böyle bir çatışmayı istemediğimi biliyor” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ VE SAVUNMA PAZARLIĞI AYNI MASADA

ABD Başkanı, İran konusunda Çin’e bağımlı olmadıklarını savunarak “Bu savaşı ister diplomatik ister başka yollarla biz çözeriz” mesajı verdi.

Buna karşın Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran’ın sivil nükleer enerji geliştirme hakkını savunarak Washington’a dolaylı bir eleştiride bulundu. Şi Cinping ise uluslararası hukukun seçici uygulanmasına karşı çıkarak “dünyanın orman kanunlarına dönmesine izin verilmemeli” ifadeleriyle ABD’ye göndermede bulundu.

DEV TEKNOLOJİ HEYETİ

Trump, Pekin’e yalnız hareket etmedi. Yanında iş dünyasının dev isimlerinden Elon Musk ve Tim Cook gibi teknoloji liderleri de yer alıyor.

Trump'ın bu hamleyle, iki ülke arasında siyasi gerilim sürerken ekonomik ilişkilerin tamamen kopmadığını göstermeyi amaçladığı belirtildi. Görüşmelerde teknoloji ticareti, yarı iletkenler ve havacılık alanı öne çıkacak.

TARİHİ UÇAK ANLAŞMASI GÜNDEMDE

Ziyaret sırasında havacılık sektöründe tarihi bir anlaşmanın da duyurulması bekleniyor. Çin’e 500 adet Boeing 737 MAX satışının resmileşmesi gündemde.

Ayrıca iki ülke arasında ticaretin daha sistemli yönetilmesi için yeni bir “ticaret kurulu” kurulması da masadaki başlıklar arasında yer alıyor.