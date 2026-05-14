"Devlet mutlak butlan için üzerine düşeni yaptı ama..." Saray'a yakın kaynaktan gündemi sarsan çıkış

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için açılan mutlak butlan davası siyasetin gündeminden düşmeyen konuları arasında. Yerel mahkemenin reddettiği ve sonrasında istinafa taşınan davadan çıkacak kararın sadece CHP'yi değil siyaseti temelinden etkileyeceği ifade ediliyor.

SARAY'A YAKIN KAYNAK MUTLAK BUTLAN İÇİN NELER DEDİ?

Butan senaryoları tartışılmaya devam ederken halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Saray'a yakın olarak duyurduğu kaynak ile bu konu üzerine yaptığı konuşmayı Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında açıkladı.

Yargı ve siyaset dünyasının butlan için hevesli olmadığını, kararın yerelde reddedilip Bahçeli tarafından da kapıların kapatılmasını hatırlatan Saymaz, AKP'nin de bu konuda ikiye bölündüğünü söyledi.

Görüştüğü kaynağın butlan taraftarı olduğunu ve Kılıçdaroğlu cephesi ile temasları olduğunu söyleyen Saymaz, kaynağın "Yargı ve devlet butlan davasında yapabileceğini yaptı. Bundan sonrası CHP içerisindeki dinamiğe bağlı" ifadelerini kullandığını söyledi.

Saymaz, "Fakat dedi, Kılıçdaroğlu ve çevresini kastederek, CHP içerisindeki muhalif kanat, partide ağırlığa sahip değil." yorumlarının da kaynak tarafından ifade edildiğini aktardı.

"BUTLAN KARARI İÇİN PARTİDE MUHATAP YOK"

Saraya yakın olduğunu ifade ettiği kaynağın dikkat çeken yorumlarını aktaran Saymaz, butlan kararının CHP içerisinde bir muhatabının olmadığını söyledi. Saymaz'ın konu hakkındaki yorumu şu şekilde oldu: