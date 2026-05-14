Aziz İhsan Aktaş davasında savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında yargılama, bir haftalık aranın ardından yeniden başladı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 11’i tutuklu toplam 200 sanığın yargılanmasına sürüyor.

SAVCI ESAS HAKKINDA MÜTALAASINI AÇIKLADI

Tutuklu sanıklar arasında görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin de yer alıyor. Halk TV muhabiri Gamze Altunay'ın aktardığına göre; duruşmada bugün, savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

RIZA AKPOLAT VE UTKU CANER ÇAYKARA'NIN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINI İSTEDİ

Esasa ilişkin mütalaanın yaklaşık 104 sayfa olduğu öğrenildi. Mütalaanın eylem eylem hazırlandığı belirtildi. Savcı mütalaanın 9 sayfalık özetini okudu. Savcı sanıklar yönünden her bir eylem bakımından ayrı ayrı değerlendirme yaparak ceza ve beraat taleplerini açıkladı.

Aziz İhsan Aktaş davasında İETT’ye yönelik yargılanan isimlerin tamamı hakkında beraat talep edildi. Utku Caner Çaykara’ya 2 suçtan beraat talep edildi ancak bir suçtan cezalandırılması istendi. Oya Tekin, Zeydan Karalar tek suçtan suçlanıyor. Savcı, Tekin ve Karalar hakkında cezalandırma talep etti. Ayrıca Oya Tekin, Utku Caner Çaykara ve Rıza Akpolat’ın tutukluluğuna devam kararı verilmesini istendi.

DOSYA SAVCILIĞA GÖNDERİLMİŞTİ

Mahkeme heyeti, ikinci celsenin 11’inci duruşma gününde savunma avukatlarının taleplerine ilişkin ara kararını açıklamıştı. Heyet, mazeret bildirimleri hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmederken; tefrik, yetkisizlik ve görevsizlik taleplerini de reddetmişti.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması amacıyla dosyanın savcılığa gönderilmesine oy birliğiyle karar vermişti. Duruşma savcısı ise mütalaanın hazırlanabilmesi için ek süre talep etmiş, mahkeme de davayı 14 Mayıs’a ertelemişti.

NE OLMUŞTU?

Davanın önceki aşamalarında çeşitli tahliye kararları verilmişti. Şubat ayında yapılan tutukluluk incelemesinde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da aralarında bulunduğu dokuz kişi tahliye edilmişti.

27 Şubat’ta açıklanan ara kararda ise aralarında İSFALT ve BELTAŞ çalışanlarının da bulunduğu yedi sanık hakkında tahliye kararı verilmişti. Celse arasında eski İSFALT Genel Müdürü Burak Sırali de tahliye edilmişti.

Mahkeme ayrıca önceki duruşmalarda; Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, destek hizmetleri personeli Gülşah Ocak, Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi ve eski Destek Hizmetleri Müdürü Gülal Erdovan Anıl’ın da tahliyesine karar verdiği ifade edildi.