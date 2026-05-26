Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi derken Fenerbahçe'de Ali Koç sürprizi

Fenerbahçe'nin merakla beklenen olağanüstü genel kuruluna artık sayılı günler kaldı.

Türkiye'de gündem siyaset ama en çok konuşulan konulardan biri de bu. Sadece Fenerbahçeliler değil... Galatasaraylılar da Beşiktaşlılar da Trabzonsporlular da... Hatta tüm takımların taraftarları da merakla 6-7 Haziran'da yapılacak bu olağanüstü genel kuruldan nasıl bir sonuç çıkacağını merak ediyor.

Aziz Yıldırım mı?

Hakan Safi mi?

Hangisinin kazanacağı konusunda farklı tahminler üretiliyor.

Şimdi ben edindiğim kulis bilgilerini aktarayım.

KONGREDE OY KULLANMA SAYISI ÖNEMLİ

Fenerbahçe'de oy kullanma hakkına sahip üye sayısı 44 binin üstünde. Ama hepsi katılacak mı? Ya da katılım ne kadar olacak; bu önemli.

Neden önemli; çünkü kullanılan oy sayısının kongre sonucuna etki etmesi bekleniyor.

Şöyle ki; kongrede kullanılan oy sayısı 20 bin veya daha az olursa Aziz Yıldırım'ın kesinlikle kazanacağına inanılıyor.

Ya yüksek çıkarsa...

İşte orası önemli. Eğer katılım 30 bine yaklaşır veya geçerse Hakan Safi'ye şans veriliyor.

Peki neden? Şundan: Aziz Yıldırım, katıldığı son kongrede kaybetmesine rağmen 10 bin oy almıştı. Bu oyun kemik oy olduğunu söylüyorlar konuştuklarım.

Ama katılım bunun çok çok üstünde olursa... İşte o zaman başka bir faktör de devreye giriyor.

ALİ KOÇ SÜRPRİZİ

Her ne kadar Ali Koç, "Ben karışmıyorum, sadece bir oyum var. Gider onu atarım" dese de... Ali Koç sürprizine inanılıyor.

Ali Koç, Aziz Yıldırım'la son yarıştığında 16 bin oy almıştı.

Her şeyin bir işaretine bakacağını söylüyorlar.

Hakan Safi'nin Ali Koç'la bir kaç kez görüştüğünü duydum. Aralarında geçen konuşmayı bilmiyorum. Ama destek istediğini sanıyorum.

Ali bey ne dedi acaba?

Ali bey kongrede hiçbir şey söylemese de kendisine yakın isimlerin kongrede kime oy verecekleri onun niyetini gösterecektir.

16 bin üyenin yarısı bile buna göre oy kullansa... Çok şey değişir o zaman!

Döneminde Fenerbahçe şampiyon olamasa da Ali Koç'a inanan, güvenen çok üye var Fenerbahçe'de. Maddi ve manevi fedakarlıkları biliniyor. Başkanlığı kaybetmesinden sonra bile sponsorluklara devam etmesi bir de milyarlarca lirayı kulübe hibe etmesi kemik oylarının sayısını da artırdı.

Onun için diyorum işte. Kongrenin sürprizi Ali Koç olacaktır.

Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi derken... Bunu da unutmayın derim ben.