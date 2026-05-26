Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Yazarlar Gürel Yurttaş Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi derken Fenerbahçe'de Ali Koç sürprizi
Gürel Yurttaş
Son Güncelleme:

Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi derken Fenerbahçe'de Ali Koç sürprizi

Fenerbahçe'nin merakla beklenen olağanüstü genel kuruluna artık sayılı günler kaldı.
Türkiye'de gündem siyaset ama en çok konuşulan konulardan biri de bu. Sadece Fenerbahçeliler değil... Galatasaraylılar da Beşiktaşlılar da Trabzonsporlular da... Hatta tüm takımların taraftarları da merakla 6-7 Haziran'da yapılacak bu olağanüstü genel kuruldan nasıl bir sonuç çıkacağını merak ediyor.
Aziz Yıldırım mı?
Hakan Safi mi?
Hangisinin kazanacağı konusunda farklı tahminler üretiliyor.
Şimdi ben edindiğim kulis bilgilerini aktarayım.

KONGREDE OY KULLANMA SAYISI ÖNEMLİ

Fenerbahçe'de oy kullanma hakkına sahip üye sayısı 44 binin üstünde. Ama hepsi katılacak mı? Ya da katılım ne kadar olacak; bu önemli.

Aziz Yıldırım Ali Koç'a seslendi: Sörloth ve Salah açıklamasıAziz Yıldırım Ali Koç'a seslendi: Sörloth ve Salah açıklaması

Neden önemli; çünkü kullanılan oy sayısının kongre sonucuna etki etmesi bekleniyor.
Şöyle ki; kongrede kullanılan oy sayısı 20 bin veya daha az olursa Aziz Yıldırım'ın kesinlikle kazanacağına inanılıyor.
Ya yüksek çıkarsa...
İşte orası önemli. Eğer katılım 30 bine yaklaşır veya geçerse Hakan Safi'ye şans veriliyor.
Peki neden? Şundan: Aziz Yıldırım, katıldığı son kongrede kaybetmesine rağmen 10 bin oy almıştı. Bu oyun kemik oy olduğunu söylüyorlar konuştuklarım.
Ama katılım bunun çok çok üstünde olursa... İşte o zaman başka bir faktör de devreye giriyor.

ALİ KOÇ SÜRPRİZİ

Her ne kadar Ali Koç, "Ben karışmıyorum, sadece bir oyum var. Gider onu atarım" dese de... Ali Koç sürprizine inanılıyor.
Ali Koç, Aziz Yıldırım'la son yarıştığında 16 bin oy almıştı.
Her şeyin bir işaretine bakacağını söylüyorlar.
Hakan Safi'nin Ali Koç'la bir kaç kez görüştüğünü duydum. Aralarında geçen konuşmayı bilmiyorum. Ama destek istediğini sanıyorum.
Ali bey ne dedi acaba?
Ali bey kongrede hiçbir şey söylemese de kendisine yakın isimlerin kongrede kime oy verecekleri onun niyetini gösterecektir.
16 bin üyenin yarısı bile buna göre oy kullansa... Çok şey değişir o zaman!
Döneminde Fenerbahçe şampiyon olamasa da Ali Koç'a inanan, güvenen çok üye var Fenerbahçe'de. Maddi ve manevi fedakarlıkları biliniyor. Başkanlığı kaybetmesinden sonra bile sponsorluklara devam etmesi bir de milyarlarca lirayı kulübe hibe etmesi kemik oylarının sayısını da artırdı.
Onun için diyorum işte. Kongrenin sürprizi Ali Koç olacaktır.
Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi derken... Bunu da unutmayın derim ben.

Fenerbahçe Ali Koç Aziz Yıldırım Hakan Safi
Yazarlar
Diğer Yazıları
Onlar düşman 'Beşiktaşlı'ya düşman!

Beşiktaş kötü bir sezonu daha geride bıraktı. Önce de kötüydü. Önce de önce de...Ne yaptı hep başkanlar, yönetenler... Teknik direktör değiştirdi, futbol direktörü değiştirdi...Zihniyet değişmedi!...
Hacıosmanoğlu'nun büyük korkusu: TFF'nin ligleri apar topar tescil etmesinin nedeni ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun dün akşam saatlerinde yaptığı açıklama herkesi şaşırttı. TFF, tatil günü olmasına rağmen apar topar toplandı ve 2025-2026 sezonu liglerini tescil ettiğini...
Sergen Yalçın yiyemedi o Sergen Yalçın'ı yedi: Beşiktaş'ta ilk aday Galatasaray'ı dağıtan hoca

Beklenen oldu. Beşiktaş'la Sergen Yalçın'ın yolları ayrıldı.Zaten hiç birlikte olmamışlardı aslında!Sergen Yalçın kenarda hep emanetçi gibi durmuştu.Suratı asık! Umutsuz! Mutsuz!Onca ara transfer...
Hakan Safi'nin "Çok gizli" planı sızdı: Aziz Yıldırım çok şaşıracak! Rakamlar belli oldu

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak. Geri sayım sürüyor.Şu ana kadar 2 aday var.1-Aziz Yıldırım2-Hakan SafiAdaylıkların belli olmasının hemen ardından Aziz...
Hacıosmanoğlu'nun Aziz Yıldırım için söyledikleri ortaya çıktı: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Fenerbahçe olağanüstü kongreye gidiyor. Artık geri sayım başladı. Tarihi 6-7 haziran.Şu anda 2 aday var. Biri Aziz Yıldırım, diğeri Hakan Safi. Hangisi seçilir bilemem. Aziz Yıldırım'ı favori olarak...
Daha ne desinler Sergen Yalçın! Anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna az

Televizyon yorumculuğu yaparken Beşiktaş'ta önüne gelene sallayan Sergen Yalçın, teknik direktör olunca... Takke düştü, kel göründü!Beşiktaş iyiye gitmediği gibi daha da kötüye gitti.Yerin dibine...
Sergen Yalçın'a sakın transfer yaptırmayın: Aldırdıkları ortada beğenmediklerini de biliyoruz

Sergen Yalçın görevde kalır, kalmaz; bilemem. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve yönetimi bilir.İstifa eder mi; ondan da emin değilim!Gerçi Solskajer için neler neler söylemişti, arşivlerde duruyor...
Tedesco'nun yasak aşkı kim? Yıldırım ve Aydınlar derken Koç meydanı boş mu bırakacak sandınız

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre kararından sonra enteresan gelişmeler yaşanıyor.Hakan Safi ve Barış Göktürk adaylıklarını ilk açıklayan isimler oldular. Hakan Safi ne olursa olsun aday olacağını...
Murat Ülker'i Ali Koç nasıl ikna etti! Aydınlar seçilirse stadın yeri değişecek mi?

Fenerbahçe'de olağanüstü kongreler artık olağan hale geldi!Her sene bir kongre! Şimdiki 6-7 Haziran tarihinde.Sadettin Saran kongre kararını aday olmayacağını duyururak açıkladı.Yıllardır yanıp...
Kovun gitsin! Kurtardınız mı şimdi paçayı: Sadettin Saran Tedesco'yu bu yüzden mi gönderdi?

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran farklı bir tarzı olmadığını gösterdi.Ne kadar ayrıca Amerikan vatandaşı olsa da adının başında Steven yazsa da bu toprakların bir adamı.Çoğu başkanın ya da...
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak

Türk futbolunda en çok konuşulanlar ne yöneticiler, ne futbolcular, ne teknik direktörler. Varsa yoksa hakemler!En çok da Yasin Kol!Bir de TFF'nin başındaki İbrahim Hacıosmanoğlu!İkisi de...
Galatasaray Fenerbahçe derbisi hayal oldu: İnce hesaplar elde patladı

Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuçlar alındı çeyrek finalde.Kupanın en büyük 2 favorisi elendi.Önce Fenerbahçe, Konyaspor'a deplasmanda 120+2'de gelen penaltı golüyle yenildi.Sonra Galatasaray...
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro