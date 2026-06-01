Nefesinin hikayesini okumaya başlayan, yaşamın yönünü de belirlemeye başlar

Nefes Eğitmeni & Yaşam Koçu Naime Özkan ile nefesin beden, zihin ve yaşam üzerindeki etkilerini konuştuk.

Nefes Eğitmeni & Yaşam Koçu Naime Özkan ile nefesin beden, zihin ve yaşam üzerindeki etkilerini konuştuk.

Modern yaşam insanın nefesini nasıl değiştirdi? Bunun bedenimize etkileri neler oldu?

Modern yaşamın temposu, sürekli zihinsel yük altında olmak, ekran bağımlılığı ve stres düzeyinin artması insanların nefes alışkanlıklarını ciddi şekilde değiştirdi.

Bugün birçok insan farkında olmadan yüzeysel ve hızlı nefes alıyor. Özellikle göğüs bölgesinden alınan kısa nefesler zamanla beden sürekli alarm halinde kalmasına neden olabiliyor. Çünkü nefes yalnızca solunum değildir; aynı zamanda sinir sistemiyle doğrudan bağlantılıdır.

Doğru nefes alınmadığında:

Kişi daha çabuk yorulabiliyor, kilo alımı artıyor, ⁠bedeninde sağlık sorunları ortaya çıkıyor, odak problemi yaşayabiliyor, ⁠uyku kalitesi düşebiliyor.

Ben nefesi sadece teknik bir uygulama değil, kişinin yaşam ritmini gösteren bir alan olarak görüyorum. Çünkü nefes çoğu zaman insanın yaşam temposunun aynasıdır.

Stres, duygusal yükler ve sinir sistemi nefesimizi nasıl etkiliyor?

Stres altındaki beden önce nefesi değiştirir. Kaygılı bir insanın nefesiyle huzurlu bir insanın nefesi aynı değildir.

Yoğun stres durumlarında sempatik sinir sistemi aktive olur ve beden “savaş, kaç, don” moduna geçebilir. Bu durumda nefes hızlanır, yüzeyselleşir ve beden sürekli tetikte kalabilir.

Uzun süre bu şekilde yaşamak:

Zihinsel yorgunluk, kas gerginliği, dikkat dağınıklığı, uyku problemleri, tükenmişlik hissi oluşturabiliyor.

Özellikle diyafram nefesi ve regülasyon odaklı nefes uygulamaları parasempatik sinir sistemini destekleyerek kişinin daha dengeli hissetmesine yardımcı olabiliyor. Ben seanslarda kişilere sadece “nefes almayı” değil, nefeslerini fark etmeyi öğretmeye çalışıyorum. Çünkü fark edilen nefes çoğu zaman fark edilen duyguların da başlangıcı oluyor.

Nefesin zihin üzerindeki etkisi nedir? Nefesin çocukluk dönemindeki yeri nedir ?

İnsan dünyaya geldiğinde doğal olarak diyafram nefesiyle nefes alır. Bir bebeğin nefesine baktığımızda karnının rahatça yükselip indiğini görürüz. Bu aslında bedenin en doğal ve regüle halidir.

Ancak büyüme yolculuğunda yaşadığımız deneyimler, stresler, korkular, baskılar ve duygusal yükler yani yazdığımız zihin hikayesi ile zamanla nefes alışkanlıklarımızı değiştirebilir.

Çocukluk döneminde:

Sürekli eleştirilmek, kendini ifade edememek,⁠ baskı altında büyümek, ⁠güvende hissetmemek, ⁠duyguları bastırmayı öğrenmek gibi deneyimler bedenin stres tepkisini etkileyebilir.

Beden bazen kendini korumak için nefesi kısmayı öğrenir. Bazı insanlar farkında olmadan nefesini tutarak yaşamaya başlar. Bazıları ise sürekli hızlı nefes alarak bedeni alarm halinde tutabilir.

Zihin ve nefes arasında çift yönlü bir ilişki vardır. Kaygılı düşünceler nefesi değiştirebilir; değişen nefes de zihinsel durumu etkileyebilir.

Bu nedenle nefes çalışmaları sadece fiziksel değil, zihinsel farkındalık açısından da önemlidir. Özellikle diyafram nefesi, ritmik nefes ve regülasyon odaklı uygulamalar kişinin bedenini daha güvende hissetmesine destek olabilir.

Ben çalışmalarımda kişilere şunu söylüyorum:

“Nefes sadece yaşamak için aldığımız bir hava değildir; yaşamı nasıl deneyimlediğimizin de bir yansımasıdır.”

Peki nefes çalışmalarında kilo verme süreci nasıl açıklanabilir?

Öncelikle şunu net söylemek gerekir: Nefes çalışmaları tek başına mucizevi bir kilo verme yöntemi değildir. Ancak doğru nefes alışkanlıkları; metabolizma, stres yönetimi, oksijen kullanımı ve beden farkındalığı üzerinde destekleyici etkiler oluşturabilir.

Bilimsel olarak baktığımızda beden yağ yakımı sırasında oksijene ihtiyaç duyar. Yağ hücrelerinde depolanan moleküller oksijenle parçalanır ve bunun sonucunda:

Enerji,⁠ Su, karbondioksit ortaya çıkar.

Verilen kilonun büyük kısmı ise karbondioksit olarak nefes yoluyla dışarı atılır.

Nefes çalışmalarında Doğru oksijen alımı ile hücresel solunum ve metabolizma hızını destekleyip, yağların enerjiye dönüşüm ve atılım süreci kolaylaştırır, diyaframın daha aktif çalışmasını sağlar, stres seviyesini regüle eder, kişinin beden ve zihin farkındalığını artırır.

Özellikle kronik stres altında yaşayan kişilerde kortizol hormonu uzun süre yüksek kalabiliyor. Bu durum:

Duygusal yeme davranışlarını, uyku düzenini, ⁠yağ depolama eğilimini etkileyebiliyor.

Regülasyon odaklı nefes çalışmaları kişinin kişinin yaşam alışkanlıklarını daha bilinçli yönetmesine yardımcı olabilir.

Nefes alışkanlıkları beden hikayemizi ve sağlık durumumuzu etkileyebilir mi?

Beden aslında sürekli bizimle iletişim kuruyor. Nefes alışkanlıklarımız da bu iletişimin önemli parçalarından biri.

Uzun süre nefesi tutmak, yüzeysel nefes almak ya da bedeni sürekli stres halinde yaşatmak zamanla kişinin beden farkındalığını azaltabiliyor.

Bugün en basiti birçok insan:

Çene sıkma,⁠ omuz gerginliği, mide sorunları, kronik yorgunluk, ⁠nefes darlığı hissi, tükenmişlik gibi durumları normal sanarak yaşamaya devam ediyor.

Oysa bazen beden yalnızca “yavaşla ve beni fark et” mesajı veriyor olabilir.

Nefes çalışmaları tıbbi tedavinin yerine geçen uygulamalar değildir. Ancak doğru nefes alışkanlıkları:

Gevşeme hissini destekleyebilir, beden farkındalığını artırabilir,⁠ stres yönetimine katkı sağlayabilir, kişinin kendi bedenini daha iyi gözlemlemesine yardımcı olabilir.

Ben buna “bedenin hikayesini dinlemek” diyorum. Çünkü insan nefesini fark etmeye başladığında bedeninin verdiği mesajları da daha net duymaya başlıyor.

Okul çağındaki çocuklarda nefes eğitimi neden önemli?

Bugün çocuklar da yetişkinler gibi yoğun uyaran altında büyüyor.

Ekran sürelerinin artması, akademik baskılar, dikkat dağınıklığı, sınav kaygısı, sosyal stres ve sürekli zihinsel yük çocukların hem bedenini hem nefes alışkanlıklarını etkileyebiliyor.

Aslında çocuklar doğduklarında doğal olarak diyafram nefesi alırlar. Ancak büyüme sürecinde stres, baskı ve yaşam temposu arttıkça nefes daha yüzeysel hale gelebiliyor.

Okul çağındaki çocuklarda doğru nefes farkındalığı:

* odaklanmayı destekleyebilir,

* beden farkındalığını artırabilir,

* stres yönetimine katkı sağlayabilir,

* duygularını daha sağlıklı ifade etmelerine yardımcı olabilir,

* uyku düzenini destekleyebilir.

Özellikle sınav dönemlerinde çocukların nefesleri fark edilmeden hızlanabiliyor ve beden sürekli alarm halinde kalabiliyor. Bu durum dikkat dağınıklığı, gerginlik ve zihinsel yorgunluk hissini artırabiliyor.

Burada nefes egzersizleri çocuklar için çok kıymetli bir destek alanı oluşturabiliyor. Ancak çocuklarla yapılan çalışmaların yaş grubuna uygun, güvenli ve oyunlaştırılmış şekilde ilerlemesi çok önemli.

Ben çocuklarla yapılan nefes çalışmalarında öncelikle “doğru nefes almak”tan çok “nefesini fark etmeyi” önemsiyorum. Çünkü çocuk bedenini tanımaya başladığında:

* heyecanlandığını,

* korktuğunu,

* sıkıldığını,

* rahatladığını

daha kolay fark etmeye başlıyor.

Bu da çocuğun hem duygusal regülasyonunu hem özgüven gelişimini destekleyebiliyor.

Nefes burada sadece fiziksel bir uygulama değil; çocuğun kendi bedenini ve duygularını tanımasına yardımcı olan doğal bir farkındalık alanı oluşturuyor.

Bence gelecekte çocuklara verilebilecek en kıymetli becerilerden biri; kendi nefesini, bedenini ve stresini yönetebilmeyi öğrenmek olacak.

Nefes çalışmaları sınav stresini yönetmede nasıl destek olabilir?

Sınav dönemleri çocuklar ve gençler için yalnızca akademik değil, aynı zamanda yoğun duygusal baskının yaşandığı dönemlerdir.

Kaygı arttığında beden bunu ilk olarak nefes üzerinden göstermeye başlar. Nefes hızlanır, yüzeyselleşir ve kişi farkında olmadan sürekli alarm halinde kalabilir.

Bu durumda:

* odaklanmak zorlaşabilir,

* dikkat dağınıklığı artabilir,

* beden gerginleşebilir,

* zihinsel yorgunluk hissi oluşabilir.

Aslında birçok öğrenci “bilmediği için” değil, yoğun stres altında olduğu için performansını tam ortaya koymakta zorlanabiliyor.

Burada nefes çalışmaları önemli bir destek alanı oluşturabilir. Özellikle diyafram nefesi ve ritmik nefes uygulamaları sinir sistemini regüle etmeye yardımcı olarak kişinin bedenini daha dengeli hissetmesini destekleyebilir.

Sınav öncesinde yapılan kısa nefes farkındalık çalışmaları:

* kalp ritmini dengelemeye,

* bedensel gerginliği azaltmaya,

* zihinsel odağı artırmaya

yardımcı olabilir.

Ben öğrencilerle çalışırken öncelikle şunu anlatıyorum:

“Nefesini sakinleştirebildiğinde bedenin de zihnin de seni daha rahat desteklemeye başlar.”

Çünkü kaygılı bir zihin çoğu zaman hızlı nefes alır; regüle olmuş bir nefes ise zihne güven hissi verebilir.

Özellikle çocukların ve gençlerin erken yaşta:

* nefes farkındalığını,

* beden regülasyonunu,

* stres yönetimini

öğrenmesi gelecekteki yaşam becerileri açısından da çok kıymetli bir kazanım olabilir.

Nefes burada yalnızca bir teknik değil; kişinin sınav anında kendi merkezine yeniden dönebilmesini destekleyen doğal bir araç haline gelebiliyor.

Sevgili hocam değerli bilgileriniz için size teşekkür ediyorum.