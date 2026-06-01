Halk TV Yazarlar Fikret Bila İktidar yürüyüşü kesilmemeli
Mutlak butlan kararı CHP’de yönetimi değiştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine getirilirken, Özgün Özel genel başkanlıktan ayrıldı.

Özel, CHP Genel Merkezi’nden, polis zoruyla çıkarıldı.

Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi’nde çalışmaya başladı.

Özel, CHP meclis grubu tarafından “Grup Başkanı” seçildi.

Kılıçdaroğlu ve Özel bir araya gelip ortak bir yol haritası çizemediler.

Özel, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığını kabul etmedi ve CHP Genel Merkezi’ni Meclis’e taşıdıklarını açıklayarak, orada çalışmaya başladı.

Şu anda CHP’de birbirini tanımayan iki yönetim var.

CHP bölünmüş durumda.

CHP’nin ikiye bölünmesi tam da iktidarın istediği sonuç.

İkiye bölünmüş veya iki partiye ayrılmış CHP, iktidarın en çok arzu ettiği durum.

Önümüzdeki seçimde CHP oylarının iki parti arasında bölünmesi ve seçimi yeniden AK Parti’nin kazanması hesabı yapılıyor.

Oysa 2024 yerel seçimlerinden birinci parti olarak çıkan CHP iktidara yürüyor.


İktidar da CHP’yi bölerek bu yürüyüşü durdurmak istiyor.

CHP’ye düşen görev bu oyunu bozmak ve iktidar yürüyüşünü sürdürmektir.

Kılıçdaroğlu ve Özel bu oyunu ancak birlikte bozabilirler.

Özel başarılı bir genel başkanlık yürüttü.

Coşkulu mitinglerle, iktidar eleştirileriyle CHP’nin oyunu artırdı.

Bu nedenle CHP iç çatışmaya sürüklenip bu yürüyüşü durdurmamalıdır.

Aksine daha etkili şekilde sürdürmelidir.

CHP ikiye bölünmüş şekilde devam ederse kazanan iktidar olur.

Siyasi tarihimiz bunun örnekleriyle doludur.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 1994 yerel seçimlerini anımsayalım.

Sol bu seçime bölünmüş olarak girdi.

SHP, CHP ve DSP ortak bir aday çıkarmak yerine üç aday çıkardılar.

Bu bölünmüşlük Refah Partisi adayı Tayyip Erdoğan’a yaradı.

Erdoğan oyların yüzde 25,2’sini alarak belediye başkanı seçildi.

CHP 1994 yerel seçimlerini anımsamalı ve bundan ders çıkarmalıdır.

CHP bölünmemeli, önümüzdeki seçimlere iki adayla girmemelidir.

Böyle bir hata yaparsa bunun tarihi sorumluluğu çok büyük olur.

Kılıçdaroğlu da Özel de bu bilinçle hareket edip ortak bir çözüm üretmelidirler.

Bunun dışında her yol iktidara yarar.

