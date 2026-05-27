CHP'deki sorunun çözümü

YÖN/FİKRET BİLÂ

İstinaf mahkemesi CHP’nin 38. Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı verdi.

Bu karar gereğinde Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı görevine dönerken, Özgür Özel de genel başkanlık görevinden alınmış oldu.

Özel, Meclis grubunda “Grup Başkanı” seçildi ve çalışmalarını Meclis’teki odasından sürdüreceğini belirtti. Ayrıca CHP Genel Başkanlığı görevinden ayrılmadığını, parti genel merkezinin Meclis’e taşındığını duyurdu.

Kılıçdaroğlu, 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkez binasına giderek halka açık bayramlaşma töreni yapacak.

1 Haziran Pazartesi günü de mahkemece iptal edilen 38. Kurultay öncesindeki Parti Meclisi’ni toplayacak. Bu toplantıda yeni Merkez Yönetim Kurulu üyeleri seçilecek.

Bu da gösteriyor ki CHP’de ikili bir yönetim olacak.

Biri Kılıçdaroğlu liderliğinde CHP Genel Merkez’inde diğeri Özel liderliğinde Meclis’te olmak üzere iki yönetim.

CHP’nin iki genel başkanlı, iki genel merkezli bir partiye dönüşmesi, fiilen ikiye bölünmesi tam iktidarın istediği bir sonuç.

İktidar CHP’nin bölünmesini, mümkünse içinden bir parti daha çıkmasını istiyor.

Böylece oyları da ikiye bölünmüş CHP karşısında önümüzdeki seçimin yeniden AK Parti tarafından kazanılması hedefleniyor.

Bu gerçeğin Kılıçdaroğlu ve Özel tarafından görülmemesi mümkün değil.

Elbette her ikisi de iktidarın ne yapmaya çalıştığını görüyor.

Bu gerçek karşısında CHP’ye düşen görev mahkeme kararının ortaya çıkardığı sorunun çözülmesidir.

Bunun da yolu CHP’nin kurultaya gitmesidir.

CHP’de kimin genel başkan olacağına, Parti Meclisi’nin hangi isimlerden oluşacağına kurultay karar verir ve sorun çözülmüş olur.

Böylece CHP’nin bölünmesi önlenir.

İktidarın CHP’nin parçalanması hedefi boşa düşürülmüş olur.

Özel, dün İzmir’de CHP’lilere hitap ederken, genel başkanın CHP’nin 2 milyon üyesi tarafından belirlenmesini, üyelerin belirlediği ismin de kurultayda genel başkan olarak seçilmesini önerdi.

Bu öneriye Kılıçdaroğlu cephesinden bir yanıt gelir mi, gelirse nasıl bir yanıt olur şimdilik bilinmiyor.

Ancak bilinen gerçek CHP’de yönetim sorunun kurultayda çözüleceğidir.

Bu durumda Kılıçdaroğlu ve Özel’e düşen görev biraraya gelip partiyi iki başlı olmaktan, bölünmekten kurtarmak için kurultaya götürmektir.

En kısa ve en sağlıklı çözüm yolu budur.

Aksi takdirde CHP iktidarın hedeflediği gibi iç kavga, ayrışma, bölünme sürecinde ana muhalefet görevini hakkıyla yerine getiremeyecek, iktidarın tuzağına düşmüş olacaktır.

Aklın yolu birdir.

Çözüm yolu da bellidir.