İktidar muradına erdi

Cumartesi günü Ankara’ya tepeden bakan veya helikopterle kentin üzerinde bir tur atan ne demek istediğimi anlayacaktır…

CHP binasının bahçesinde atanmış genel başkan Kılıçdaroğlu’nun taraftarları, Güvenpark’ta seçilmiş genel başkan Özel’i destekleyenler…

Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler azmış, Özel taraftarları kıyamet gibiymiş…

Kılıçdaroğlu’na destek yüzde 10’u bilemedin yüzde 15’i geçmezmiş…Özgür Özel’in arkasında yüzde 85 varmış…

İktidar için önemli değil... İktidar için önemli olan bölünmenin yaşanması, cumartesi günkü fotoğrafın verilmesiydi.

Muradına erdi demem bu yüzden!..

Zaten Kılıçdaroğlu’nun da MHP Genel Başkanı Bahçeli gibi iktidar olma derdi yok. Bahçeli’ye nasıl yüzde 6’lık yüzde 7’lik oy oranı yetiyorsa Kılıçdaroğlu’na da o kadar yetecek. Yüzde 6’lara razı olacak…

Neden mi bu kadar kesin bir dille söylüyorum/yazıyorum?

Çünkü Kılıçdaroğlu CHP’nin iktidar olmasını isteseydi iktidar yürüyüşünün önünü kesmeye çalışmazdı… Şaibeli olduğu iddia edilen kurultay için üç yıl sonra tedbir koyma saçmalığını kabul etmezdi…Yargıtay karar verene kadar kurultay yapmayacağını söylemezdi.

Belli ki atanmış genel başkan olarak cumhurbaşkanı adayı kendisi belirlemek, milletvekili listelerini kendisi yapmak istiyor... Bu imkan kendisine haksız/hukuksuz mahkeme kararıyla verildi…

Özgür Özel’e dört defa genel başkanlık mazbatası veren Yüksek Seçim Kurulu beni karıştırmayın diye kenara çekildi. Mazbatasının yok hükmünde sayılmasına sesini çıkarmadı…

Seçimden sonra da benzer itirazlar olursa yine beni karıştırmayın der mi?

Der!...

Diyeceğini ilan etti…

Sürecin ilk etabı tamamlandı. Saray gayet mutlu… Erdoğan haline hamd ediyordur. Seçime kadar da hamd edecek…

Hatırlayın… Yıllar önce ‘CHP’nin başında bu beyefendi olduğu sürece ben de halimize hamd ediyorum’ dememiş miydi?

İkinci etap Özel’in sesini kesmek… Meclis grubuna hitap etmesini engellemek. Yani Grup Başkanı sıfatını elinden almak.

Kılıçdaroğlu’nun talebi bu. Bakalım Meclis Başkanı nasıl tavır alacak? Ne yanıt verecek?

AKP Sözcüsü CHP’nin iç işi dese de iktidar tüm gücüyle işin içinde. Saray’a en yakın medya olan ‘ahaber’ in gün boyu Kılıçdaroğlu yayını yapmasının bir anlamı var?

Keza iktidar medyasının da ekranlarını Kılıçdaroğlu’na açmasının bir mesajı var?

Nedir o?

Kılıçdaroğlu artık bizden diyorlar…

Ezcümle gün itibariyle son durum şöyle:

Kılıçdaroğlu CHP’yi bölmek için uğraşıyor…

CHP seçmeni böldürmemek için direniyor…