İktidar amacı belliydi; CHP’yi Bay Kemal partisi yapmak…

Yani kontrollü muhalefet, eylemsiz muhalefet, söz dinleyen muhalefet. İktidar kanadının mutlak butlan ile CHP’yi Kılıçdaroğlu’na teslim etmek istemesinin nedeni bu….

Kılıçdaroğlu’nun dünkü konuşması "ben hazırım" mesajıydı. CHP’yi mahkeme kararıyla bana verin çağrısıydı. Yargılanan tüm belediye başkanlarını CHP’den atacağı duyurusu yaptı…

CHP’yi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı ilan etmesi, arınma çağrısı yapması izlediği ayıplı yolun kamuflajı.

Ayıbı veya siyasi ahlaka sığmayan davranışı şu; CHP’yi hukuk dışı yollarla geri alma çabası…

Neden mi hukuk dışı dedim…

Ankara’daki mahkeme; hukuka aykırılık koşulları sağlanmadı, delegelerin iradesinin fesada uğradığını gösteren somut delil bulunmadı, zaten siyasal partiler yasasında seçim sonuçlarını yok hükmünde sayacak hüküm bulunmadığı için açılan mutlak butlan davasını reddetti.

Kılıçdaroğlu’na yakın olan ekip yemedi içmedi istinafa gitti.

Yargının normal akışında istinaf mahkemesinin ya itiraz davasını reddetmesi ya da hukuki dayanağı yok diyen mahkemeye bir kez daha incele diye geri gönderilmesidir… Diyorlar ki; üçüncü yolu deneyecek…Doğrudan mutlak butlan kararı vererek Kılıçdaroğlu’nu yetkili ilan edecek…

Yani kayyum olarak atayacak…

Böylece CHP parçalanacak içinden Bay Kemal Partisi ile adı henüz belli olmayan yeni bir parti çıkacak.

Hatırlayın bir süre önce MHP Genel Başkanı Bahçeli "CHP’yi parçalamaya içini karıştırmaya çalışmayın" diye uyarmıştı…

Demek ki rahatsız… Demek ki endişeli…

Soru şu; Kemal Kılıçdaroğlu bu rolü neden kabul etti?

Yanıtı şu; Kılıçdaroğlu 2023 Mayıs’ındaki cumhurbaşkanı seçimini kaybetmesine çok fazla üzülmedi. Kendince sebepler üretti. Zannetti ki CHP Genel Başkanı olarak yaşamaya devam edecek…

Değişim hareketiyle, yenilenme rüzgarıyla koltuğunu kaybetmesini hazmedemedi.

Erdoğan’a karşı kaybetmesini hazmetti… Özgür Özel’e karşı kaybetmesini hazmedemedi…

Bütün mesele bu…

Gelelim Bay Kemal’in haram ve kirlenmişlik iddiasına…

Gelelim arınma çağrısına…

Silivri’deki davalarda ne oluyor?

İnsanlar arınma mücadelesi veriyor. Kirlenmediklerini, harama el uzatmadıklarını, kendilerine iftira atıldığını anlatmaya/ispatlamaya çalışıyorlar…

Bay Kemal eski arkadaşlarını mahkemeden önce mahkum etti.

Ne uğruna?

Meseleye iktidar cephesinden bakarsak… Erdoğan 2012 yılının nisan ayında "CHP’nin başında bu beyefendi olduğu sürece ben de halimize hamd ediyorum. İşimiz kolay" demişti…

Anlaşılan o ki Erdoğan Bay Kemalli günlerin geri gelmesini istiyor…

