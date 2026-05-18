Mehmet Tezkan

İktidarın güç gösterisi!

Başlığı okuyanlar iktidar en güçlü dönemini yaşıyor, ne isterse yapıyor, yapabiliyor; güç gösterisine ihtiyacı mı var diyebilir…

Ama var…

Çünkü iktidar çok güçlü gözükse de aslında çok güçlü değil. Güç kaybediyor. Her geçen gün eriyor. İktidar sahipleri bunun farkında olduğu için güç gösterisi yapıyor…

Eskiden AKP hakikaten çok güçlüydü. Çok güçlü olduğu için güç gösterisi yapmaya ihtiyaç duymazdı.

Şimdi duyuyor…

Kendisini yıllardır ağır sözlerle eleştiren, zaman zaman hakaret eden siyasetçileri partisine almakla kalmıyor. Bununla övünüyor. AKP Genel Başkanı önceki gün Kazakistan’dan dönerken ‘CHP’den partimize katılımlar olabilir’ dedi.

Neden böyle dedi?

Çünkü AKP’nin hala çekim merkezi olduğu imajını ayakta tutmaya çalışıyor. Biz ne istersek o olur algısının zihinlerden çıkmamasını istiyor…

Bunun için Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulatmıyor.

Bunun için Tayfun Kahraman içerde.

Bunun için Can Atalay kararı Meclis’te okutulmuyor.

Bunun için Demirtaş ve Kavala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen hapiste tutuluyor…

AYM’yi de AİHM’i de tanımam diyor. Ben onlardan daha güçlüyüm mesajı vermeye çalışıyor…

Bu sebeple 33 yaşındaki deneyimsiz kaymakama tümgeneral rütbesi verdi…

Bu sebeple kendi partisinden olmayan belediyelere operasyon üstüne operasyon düzenleniyor…

Bu sebeple CHP’li belediye başkanlarını kamuyu zarara uğratmakla suçlarken iftara askeri helikopterle giden Sağlık Bakanı’nı koruyor…

Bu sebeple Kartalkaya yangın faciasının siyasi sorumlusu olan Turizm Bakanı’na ses çıkarmıyor…

Bu sebeple yabancı ülkenin silahlı askerlerini ülkeye alan Şırnak Valisi’ni görevde tutuyor…

Bu sebeple enflasyonla mücadele konusunda başarısız olan Mehmet Şimşek’i görevden almıyor.

Bu sebeple doğru dürüst tahmin yapma yeteneğine sahip olmayan Merkez Bankası Başkanı’nı koruyor…

Bu sebeple diye daha çok şey yazabilirim… Siz de bu sebeple diye daha çok madde ekleyebilirsiniz… Gerçek şu iktidar güç kaybettikçe güçlü olduğunu dağa taşa yazdırmak için olmadık işler yapıyor...

Kendisine ve çevresine en küçük bir laf söylenmesine izin vermiyor. Sertleşiyor.

Nereye kadar diyeceksiniz?

Seçime kadar…

