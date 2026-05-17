Son dakika | Rasim Ozan Kütahyalı adliyeye sevk edildi! İlk ifadesi ortaya çıktı

Son dakika... Yasa dışı bahis ve kara paradan gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun’un da bulunduğu 154 kişi adliyeye sevk edildi. Kütahyalı'nın ilk ifadesi ortaya çıktı.

Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı dahil 161 şüpheliden 154'ü adliyeye sevk edildi.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyette sorguya alınan Kütahyalı’nın suç örgütüyle ilgisinin olmadığını savunarak, “Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok” dediği aktarıldı.

MASAK RAPORUNDA MİLYONLUK HESAP HAREKETLİLİĞİ

Soruşturmaya dair MASAK raporunda, Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesabına 'kasa hesap' diye tabir edilen hesaplardan 2022-24 yılları arasında 16 milyon 141 bin 893 TL para girişi, aynı hesaptan 1 milyon 472 bin TL para çıkışı tespit edildiği belirtilmişti.

MASAK’ın e-para kuruluşları analizine göre; Sipay, Fzpay, Paladyum, Elekse, Birleşim Ödeme ve Faturamatik üzerinden aynı hesaba toplam 35 milyon 201 bin 344 TL aktarıldığı kaydedilmişti.

