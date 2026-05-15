Özgür Özel: Özkan Yalım’ın mesajlarının geri getirilmesini isteyeceğiz

Dün sosyal medyaya CHP lideri Özgür Özel ile Uşak Belediye Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait olduğu ileri sürülen WhatsApp yazışmasının ekran görüntüsü düştü.

İktidar yanlısı basının paylaştığı ve dolaşıma soktuğu yazışma, iddiaya göre, 13 Ekim 2023 tarihli.

Yani, Özel’in CHP genel başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023’teki kurultayın öncesi.

Yalım, ifadesinde, kurultay harcaması için Özel’e 1 milyon TL verdiğini öne sürmüştü. Bu iddiasına kanıt olarak, ekran görüntüsünü dosyaya sunduğu anlaşılıyor.

Özel, Yalım’a şu mesajı gönderiyor:

“Özkan, yarın sağlam bir paket olarak Denizli’de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver.”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bir basın toplantısı yaparak, “Söz edilen yazışmada akçeli bir konu kesinlikle yoktur” dedi.

Gün içerisinde CHP lideri Özel’i aradım.

Özel’e kamuoyunun merak ettiği soruları yönelttim.

Bu yazışmanın içeriği nedir?

O yazışmalar bende yok. Eski telefonumu özel kaleme verirken WhatsApp'ımı komple kaldırdım. Şöyle düşünüyorum: Arada benim yazdığım ve Özkan'ın söylediği bir şeyleri kaldırmışlar. Zaten parayla ilgili bir şey olsa niye silsinler; öyle bir şey demiş olsam? Bizim aleyhimize bir anlam çıksın diye aradaki yazışmayı ya da fotoğrafı silmişler.

Avukatlarımız İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuracak. Bu gerçekten delil olarak sunulduysa, Özkan Yalım’ın telefonunun açılmasını, incelenmesini isteyeceğiz. Silinen mesajın geri getirilmesini talep edeceğiz. Belli ki orada bir numara var. Silinen, silindiği görülmez hale getirilen yazışmada bizim lehimizde bir şey var. O silince böyle muğlak bir anlam oluyor. O olduğu takdirde para olmadığı anlaşılacak zaten. Birincisi bu.

“Evin bahçesine attım” diyordu. Hani yazışması, görelim. Güya ona demişim ki “Evin bahçesine at”, o da duvarın dibine parayı koymuş. Benim evim, içinde 18 evin olduğu koca bir bahçede. Bahçe duvarına en uzak evlerden biri. Yolun üstünde yüksek bir duvar, “Üstüne para koy demişim” güya. Öyle bir yazışma var diye yazıyordu, o da çıksın ortaya.

Yalım’la ilgili 2025 Ağustos’unda şikayetler ulaşmış genel merkeze. Fakat işlem yapılmamış. Doğru mu?

Resmi ve somut olarak ulaşan bir şey yoktu. Ulaşan olduğunda hemen görevlendirme yapıyoruz, gidiyorlar. Hatta kendim konuşuyorum. Örneğin, Keçiören’le, Afyon'la konuştum. Uşak’tan özel hayatla ilgili hiçbir bilgi gelmedi. Resmi veya yazılı “Şu oluyor, şundan para alınıyor” öyle bir şikayet gelmedi.

Kurultayda delegelere iş vaat edildiği iddiası var.

Gaziantep'te söylediği çocuğun biri 5 yaşında, biri 8. Bir kadının çocuğu yok. Söylediği hiçbir şey doğru değil. Biz CHP olarak kurultayla ilgili mahkemede diyoruz ki: “Delegelerin adı sanı belli, çocukları belli, kurultay öncesi-sonrası şeklinde tarama yapın.” Biz istiyoruz. Çünkü öyle şey yok. 12 şahit dinlendi bu konuları iddia eden, birisi ispat koyamadı.

Yalım'ı ihraç etmekte geç kalmadınız mı?

Katiyen, öyle bir şey yok. İhraç için MYK toplantısının olması gerekiyor. Yalım’ı MYK toplantısında kesin ihraç talebiyle disipline verdik. Disiplin kurulu savunmasını istiyor. Tebligat kanununa göre cezaevine yolluyorsun savunma için. Savunmasının süresinin dolduğu gün olağanüstü toplanıp attılar. 22 günde... Bütün partilerin tüzükleri böyle. Kesin ihraç talebiyle disipline tedbirli olarak sevk denildiğinde o dakikadan itibaren atılmış muamelesi görüyor. İlk MYK'da yaptık ve 2,5-3 hafta içinde atıldı. AK Parti medyası “Atamıyorlar” diyor. Adamın savunma süresi var, sürenin dolduğu gün atıldı, savunma da yapmadı.

Bu profilde biri nasıl oldu da CHP’de 3 dönem milletvekili, bir dönem belediye başkanı olabildi?

Ön seçimden birinci çıktı 2015 yılında. Bir de normal dönemde milletvekili oldu.

Belediye başkanı olarak takdir edilmesi nasıl oldu?

İlk önce ankete başvuranları koyduk, adam üç dönem milletvekili, bir de zengin, birinci çıktı. Aday göstereceğimizi söyledik. Uşak Milletvekilimiz Ali Karaoba geldi, dedi ki: “Özkan’ı yapmayalım, meşhur bir isim buldum, kesin kazanır.” Kentte bilinen, sağ çizgide emekli bir bürokrattı bu kişi. Sorduk, yine Özkan yüksek çıktı.

Burcu Köksal’a gönderdiğiniz mesajın içeriği nedir?

Beş ay önce “Yapma Burcu, Trikupis’in askerleri dediğin adamların yanına gideceksin” dedim. Cümle şu: “Yolsuzluk meselesi kocanla ilgiliyse boşan, parti sana sahip çıkar.”

Cevap verdi mi?

O gün cevap vermedi bu mesaja. Vermedi ama ben yüzde 100 eminim, eşiyle ilgili bir mevzu olduğuna.