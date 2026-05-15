Özgür Özel: Özkan Yalım’ın mesajlarının geri getirilmesini isteyeceğiz
Dün sosyal medyaya CHP lideri Özgür Özel ile Uşak Belediye Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait olduğu ileri sürülen WhatsApp yazışmasının ekran görüntüsü düştü.
İktidar yanlısı basının paylaştığı ve dolaşıma soktuğu yazışma, iddiaya göre, 13 Ekim 2023 tarihli.
Yani, Özel’in CHP genel başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023’teki kurultayın öncesi.
Yalım, ifadesinde, kurultay harcaması için Özel’e 1 milyon TL verdiğini öne sürmüştü. Bu iddiasına kanıt olarak, ekran görüntüsünü dosyaya sunduğu anlaşılıyor.
Özel, Yalım’a şu mesajı gönderiyor:
“Özkan, yarın sağlam bir paket olarak Denizli’de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver.”
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bir basın toplantısı yaparak, “Söz edilen yazışmada akçeli bir konu kesinlikle yoktur” dedi.
Gün içerisinde CHP lideri Özel’i aradım.
Özel’e kamuoyunun merak ettiği soruları yönelttim.
Bu yazışmanın içeriği nedir?
O yazışmalar bende yok. Eski telefonumu özel kaleme verirken WhatsApp'ımı komple kaldırdım. Şöyle düşünüyorum: Arada benim yazdığım ve Özkan'ın söylediği bir şeyleri kaldırmışlar. Zaten parayla ilgili bir şey olsa niye silsinler; öyle bir şey demiş olsam? Bizim aleyhimize bir anlam çıksın diye aradaki yazışmayı ya da fotoğrafı silmişler.
Avukatlarımız İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuracak. Bu gerçekten delil olarak sunulduysa, Özkan Yalım’ın telefonunun açılmasını, incelenmesini isteyeceğiz. Silinen mesajın geri getirilmesini talep edeceğiz. Belli ki orada bir numara var. Silinen, silindiği görülmez hale getirilen yazışmada bizim lehimizde bir şey var. O silince böyle muğlak bir anlam oluyor. O olduğu takdirde para olmadığı anlaşılacak zaten. Birincisi bu.
“Evin bahçesine attım” diyordu. Hani yazışması, görelim. Güya ona demişim ki “Evin bahçesine at”, o da duvarın dibine parayı koymuş. Benim evim, içinde 18 evin olduğu koca bir bahçede. Bahçe duvarına en uzak evlerden biri. Yolun üstünde yüksek bir duvar, “Üstüne para koy demişim” güya. Öyle bir yazışma var diye yazıyordu, o da çıksın ortaya.
Yalım’la ilgili 2025 Ağustos’unda şikayetler ulaşmış genel merkeze. Fakat işlem yapılmamış. Doğru mu?
Resmi ve somut olarak ulaşan bir şey yoktu. Ulaşan olduğunda hemen görevlendirme yapıyoruz, gidiyorlar. Hatta kendim konuşuyorum. Örneğin, Keçiören’le, Afyon'la konuştum. Uşak’tan özel hayatla ilgili hiçbir bilgi gelmedi. Resmi veya yazılı “Şu oluyor, şundan para alınıyor” öyle bir şikayet gelmedi.
Kurultayda delegelere iş vaat edildiği iddiası var.
Gaziantep'te söylediği çocuğun biri 5 yaşında, biri 8. Bir kadının çocuğu yok. Söylediği hiçbir şey doğru değil. Biz CHP olarak kurultayla ilgili mahkemede diyoruz ki: “Delegelerin adı sanı belli, çocukları belli, kurultay öncesi-sonrası şeklinde tarama yapın.” Biz istiyoruz. Çünkü öyle şey yok. 12 şahit dinlendi bu konuları iddia eden, birisi ispat koyamadı.
Yalım'ı ihraç etmekte geç kalmadınız mı?
Katiyen, öyle bir şey yok. İhraç için MYK toplantısının olması gerekiyor. Yalım’ı MYK toplantısında kesin ihraç talebiyle disipline verdik. Disiplin kurulu savunmasını istiyor. Tebligat kanununa göre cezaevine yolluyorsun savunma için. Savunmasının süresinin dolduğu gün olağanüstü toplanıp attılar. 22 günde... Bütün partilerin tüzükleri böyle. Kesin ihraç talebiyle disipline tedbirli olarak sevk denildiğinde o dakikadan itibaren atılmış muamelesi görüyor. İlk MYK'da yaptık ve 2,5-3 hafta içinde atıldı. AK Parti medyası “Atamıyorlar” diyor. Adamın savunma süresi var, sürenin dolduğu gün atıldı, savunma da yapmadı.
Bu profilde biri nasıl oldu da CHP’de 3 dönem milletvekili, bir dönem belediye başkanı olabildi?
Ön seçimden birinci çıktı 2015 yılında. Bir de normal dönemde milletvekili oldu.
Belediye başkanı olarak takdir edilmesi nasıl oldu?
İlk önce ankete başvuranları koyduk, adam üç dönem milletvekili, bir de zengin, birinci çıktı. Aday göstereceğimizi söyledik. Uşak Milletvekilimiz Ali Karaoba geldi, dedi ki: “Özkan’ı yapmayalım, meşhur bir isim buldum, kesin kazanır.” Kentte bilinen, sağ çizgide emekli bir bürokrattı bu kişi. Sorduk, yine Özkan yüksek çıktı.
Burcu Köksal’a gönderdiğiniz mesajın içeriği nedir?
Beş ay önce “Yapma Burcu, Trikupis’in askerleri dediğin adamların yanına gideceksin” dedim. Cümle şu: “Yolsuzluk meselesi kocanla ilgiliyse boşan, parti sana sahip çıkar.”
Cevap verdi mi?
O gün cevap vermedi bu mesaja. Vermedi ama ben yüzde 100 eminim, eşiyle ilgili bir mevzu olduğuna.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çanakkale Hamiyet Feridun Sözen Çocuk Evleri Sitesi’nde 2010-2023 yılları arasında 30 çocuğa personel tarafından eziyet edildi. 23 personel hakkındaki iddianameye göre çocuklara yapılan zulüm saymakla bitmiyor: Tekme tokat dövmüşler, aç bırakmışlar, yerde sürüklemişler, çırılçıplak soyup alay etmişler, gözlerine kolonya sıkıp kollarına ütü basmışlar.
Ayvacık’taki Hamiyet Feridun Sözen Çocuk Evleri Sitesi’nde koruma altındaki 16’sı kız, 30 çocuğun kötü muameleye uğradığı, 17 Mart 2023’te gelen ihbarla ortaya çıktı.
Hemen inceleme başlatıldı.
Çocuklar dinlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müfettişleri 17 Mayıs 2023 günü soruşturma raporu düzenledi. Raporda çocukların şiddet ve kötü muamele gördüğü belirlendi.
Madde madde işkence
Çocuklara neler mi yaşatıldı?
Rapordan alıntılıyorum:
-Odadan çıkarmadılar.
-Yemek vermediler, aç bıraktılar.
-Çok sıcak veya çok soğuk suyla banyo yaptırdılar.
-Banyo sırasında kafalarına duş başlığıyla vurdular.
-Tekmek veya tokatla dövdüler.
-Oklava, topuklu terlik, süpürge, demir çorba kepçesi, sopa ve saç fırçasıyla vurdular.
-Saçlarını çektiler.
-Sürüklediler.
-Üst tarafında çivi olan merdiven altındaki boşlukta beklettiler.
-Salon kapısının arkasında ayakta beklettiler.
-Kızlara ve erkeklere toplu biçimde banyo yaptırdılar.
-Merdivenlerden ittiler.
-Tuvaletini altına yapan çocukları diğer çocukların yanında çırılçıplak soyarak, alay ettirdiler.
-Tuvalete göndermediler.
-Ellerine tırnak batırdılar.
-Karanlık odada yalnız bıraktılar.
-Soğuk suyla yıkanan çocukları bahçede veya sahada uzun süre çıplak beklettiler.
-Televizyon karşısında gözleri kapalı beklettiler.
-Boğazına dondurma ambalajı soktular.
-Sürekli özür dilettiler.
-Küçük bebekleri kapıya asarak beklettiler.
-Çocukların gözlerine kolonya sıktılar.
-Koluna ütü bastılar.
-Aynanın karşısında tek ayak üzerinde beklettiler.
23 şüpheli
Bu olayların 2010-2023 yılları arasında meydana geldiği, ancak hangi tarihte gerçekleştiklerinin net olarak belli olmadığı kaydediliyor.
Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı, 20’si kadın, 23 şüpheli hakkında ‘çocuğa karşı eziyet’ iddiası ve üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.
İddianamede, eylemlerin kötü muamele ve fiziksel şiddet barındırdığı, çocukların zihinsel sağlığını ve manevi gelişimlerini olumsuz etkilediği, bedensel ve ruhsal yönden acı çekmelerine ve aşağılanmalarına yol açtığı belirtiliyor.
Eylemlerin çocukların kurumda barındığı süreçte ve sistematik olarak gerçekleştirildiği, belli bir süre de devam ettiği anlatılıyor.
Baro Başkanı, sanık avukatı
Sanıklardan hiçbiri tutuklu değil.
Bu kişilerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başka birimlerinde görev yapmaya devam ettikleri belirtiliyor.
Ayvacık 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması bugün.
Çanakkale Barosu Başkanı Ardahan Dikme, sanık avukatlığını üstlenmiş. Baronun Çocuk Hakları ve İnsan Hakları komisyonları ise duruşmaya katılıp müdahillik için dilekçe vermeye hazırlanıyor.