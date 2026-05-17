Son dakika | Tekirdağ'da kavga ihbarına giden iki polis şehit oldu

Olay, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi’nde, günün işlek noktalarından biri olan Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iş merkezinin ikinci katında silahlı bir kavganın yaşandığı yönünde emniyet birimlerine ihbar ulaştı. İhbarın hemen ardından bölgeye asayiş ekipleri sevk edildi.

SİVİL EKİPLERE DOĞRUDAN ATEŞ AÇILDI

Olay yerine ulaşan sivil asayiş ekipleri, durumu kontrol altına almak ve kavgaya müdahale etmek isterken doğrudan hedef alındı. İş merkezindeki şüpheli, bölgeye gelen polislerin üzerine kurşun yağdırdı. Şüphelinin silahından çıkan mermilerin isabet ettiği 2 polis memuru Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç vücutlarına aldıkları darbelerle ağır yaralandı. Meslektaşlarının vurulması üzerine bölgeye çok sayıda takviye ekip ve sağlık görevlisi yönlendirildi.

TESLİM OL ÇAĞRISINA SİLAHLA YANIT VERDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan takviye polis birimleri, iş merkezinin çevresini kuşatarak şüpheli şahsa "teslim ol" çağrısında bulundu. Ancak şüphelinin, güvenlik güçlerinin çağrısına ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu şüpheli şahıs olay yerinde etkisiz hale getirildi.

İKİ POLİS ŞEHİT OLDU

Çatışmanın sona ermesinin ardından, ağır yaralı olan 2 polis memuru ve etkisiz hale getirilen şüpheli, olay yerinde bekletilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acil koduyla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 2 polis memuru Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu.