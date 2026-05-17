Son dakika | Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

Önceki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi, Alanya’nın tanınan iş insanlarından Aydın Çavuşoğlu, 12 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Eski Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisinden geçtiğimiz günlerde silah sesi geldi.

AĞIR YARALI BULUNMUŞTU

Aydın Çavuşoğlu’nun 6 Mayıs tarihinde ağır yaralı şekilde bulunmasının ardından İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Çavuşoğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Emniyet güçleri olayın meydana geldiği ofis ve akaryakıt istasyonunda inceleme yaptı.

"SİLAHINI İSTEDİ 5 DAKİKA SONRA SİLAH SESİ GELDİ"

Aydın Çavuşoğlu ofisinde oturduğu sırada çalışanlarından aracında bulunan silahını kendisine getirmelerini istediği, silahın ofise teslim edilmesinden yaklaşık 5 dakika sonra, saat 21.00 sularında içeriden silah sesi geldiği ifade edilmişti. Seslerin ardından içeri girenlerin Çavuşoğlu'nu kanlar içinde bulduğu, ilk tespitlere göre Çavuşoğlu'nun çene altından kendini vurduğu ve kafasından aldığı yara nedeniyle beyninde ağır hasar oluştuğu iddia edilmişti.

BAŞSAVCILIK "ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN EYLEMİ YOK" DEMİŞTİ

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın Çavuşoğlu'nun ofisinde silahla ağır şekilde yaralanmış halde bulunmasının ardından olaya ilişkin yazılı açıklama yapmış, açıklamada "05.05.2026 tarihinde Aydın Çavuşoğlu’nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığı olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ve mevcut delil durumu itibarıyla olayın gerçekleşmesinde üçüncü bir kişinin eylemi bulunmadığı, soruşturmanın halen devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denilmişti.