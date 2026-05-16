Mezarlıkta dehşete düşüren görüntü! Plastik varilde 21 insan cenini bulundu!

Şanlıurfa'da bir mezarlıkta bulunan plastik varilin içinden 21 insan cenini çıktı. Plastik kapların içine konularak varile doldurulan ceninlerin, hastaneden gömülmek üzere gönderildiği ancak bir kenara bırakıldığı iddia edildi.

MEZARLIK ZİYARETİNE GİDENLER FARK ETTİ

Kentteki Yeni Mezarlık’ta meydana gelen olayda iddiaya göre, mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar, çöp attıkları bir varilin içerisinde kaplara konulmuş insan ceninlerini fark etti.

Üzerlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi etiketleri bulunduğu öne sürülen ceninler için polise ihbarda bulunuldu.

DEHŞETE DÜŞÜREN OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Mezarlığa sevk edilen polis ekipleri, ceninlerin gömülmek üzere kim tarafından getirildiği ve neden bir kenara bırakıldığıyla ilgili çalışma başlattı.

Düşük ve kürtaj sonucu ölmüş olduğu değerlendirilen ceninler için bölgede güvenlik önlemi alındı.

Ceninler, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)