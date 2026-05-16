Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Yoğun bakıma kaldırılmıştı: Hastaneden açıklama geldi! Kadir İnanır'ın son sağlık durumu

Yoğun bakıma kaldırılmıştı: Hastaneden açıklama geldi! Kadir İnanır'ın son sağlık durumu

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Sevenleri Kadir İnanır'ın sağlık durumunu merak ederken doktorundan beklenen açıklama geldi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Yoğun bakıma kaldırılmıştı: Hastaneden açıklama geldi! Kadir İnanır'ın son sağlık durumu

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır önceki akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından 77 yaşındaki sanatçıya zatürre teşhisi konuldu.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Kadir İnanır'ın tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Prof. Dr. Hüsnü Görgen 77 yaşındaki İnanır için "Pnömoniye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi ediliyor" açıklamasında bulundu.

Yoğun bakıma kaldırılmıştı: Hastaneden açıklama geldi! Kadir İnanır'ın son sağlık durumu - Resim : 1

Son Dakika | Kadir İnanır yoğun bakıma alındıSon Dakika | Kadir İnanır yoğun bakıma alındı

Görgen, Kadir İnanır'ın yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edileceğini belirtti.

Yoğun bakıma kaldırılmıştı: Hastaneden açıklama geldi! Kadir İnanır'ın son sağlık durumu - Resim : 3

Kadir İnanır'ın durumunda kısmi iyileşme olduğunu söyleyen doktor Görgen şöyle konuştu:

“Dün hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır; yapılan tıbbi değerlendirme sonrası; pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır.

Tedavisi, yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir.

Genel durumu yakından izlenen hastamızın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlenmiştir. Hastamız, bir süre daha yoğun bakım servisinde takip edilecektir.”

Yoğun bakıma kaldırılmıştı: Hastaneden açıklama geldi! Kadir İnanır'ın son sağlık durumu - Resim : 4

4 AY YOĞUN BAKIMDA KALMIŞTI

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden, Kadir İnanır, geçtiğimiz yıl geçirdiği inme nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, yaklaşık 4 ay yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Daha önce de ciddi bir beyin ve akciğer ameliyatı geçiren Kadir İnanır iyileşerek taburcu edilmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yeşilçam Oyuncu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro