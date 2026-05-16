Yoğun bakıma kaldırılmıştı: Hastaneden açıklama geldi! Kadir İnanır'ın son sağlık durumu

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır önceki akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından 77 yaşındaki sanatçıya zatürre teşhisi konuldu.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Kadir İnanır'ın tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Prof. Dr. Hüsnü Görgen 77 yaşındaki İnanır için "Pnömoniye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi ediliyor" açıklamasında bulundu.

Görgen, Kadir İnanır'ın yoğun bakım servisindeki tedavisine devam edileceğini belirtti.

Kadir İnanır'ın durumunda kısmi iyileşme olduğunu söyleyen doktor Görgen şöyle konuştu:

“Dün hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır; yapılan tıbbi değerlendirme sonrası; pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır.

Tedavisi, yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir.

Genel durumu yakından izlenen hastamızın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlenmiştir. Hastamız, bir süre daha yoğun bakım servisinde takip edilecektir.”

4 AY YOĞUN BAKIMDA KALMIŞTI

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden, Kadir İnanır, geçtiğimiz yıl geçirdiği inme nedeniyle uzun süre tedavi görmüştü.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, yaklaşık 4 ay yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Daha önce de ciddi bir beyin ve akciğer ameliyatı geçiren Kadir İnanır iyileşerek taburcu edilmişti.