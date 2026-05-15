Son Dakika | Manavgat Belediyesi davasında karar: CHP'li başkana 45 yıl hapis cezası

Antalya'nın Manavgat Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "zimmet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla soruşturma başlatılmış ve soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen de tutuklanmıştı.

Antalya Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı.

45 YIL HAPİS CEZASI

Duruşmaların tamamlanmasının ardından bugün saat 15.00'te kararını açıklayan mahkeme heyeti, Niyazi Nefi Kara hakkında 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manavgat Belediyesi ve bağlı kurumlarında görev yapan üst düzey yöneticiler, belediye çalışanları ve bazı iş insanlarının dahil olduğu "rüşvet", "yolsuzluk" ve "zimmete para geçirme" iddiaları üzerine 7 Mayıs 2025'te soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı operasyon gününün akşamı Kara'nın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

41 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede Niyazi Nefi Kara hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap gibi altı ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası istendi. (DHA)