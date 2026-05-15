Son Dakika | Kadir İnanır yoğun bakıma alındı

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Kadir İnanır, dün gece saatlerinde aniden fenalaştı. Yakınlarının durumu fark etmesinin ardından İnanır, hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş'taki hastanede ilk müdahalesi yapılan İnanır, doktorların kontrolü sonrası yoğun bakım servisine alındı.

Habertürk'ün haberine göre, 77 yaşındaki usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin hastaneden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYOR

24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Aylar süren tedavi sürecinin ardından taburcu edilen usta oyuncu, daha sonra ise akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden tedaviye alınmıştı.

Yaklaşık bir yıldır fizik tedavi süreci devam eden usta sanatçının son halini Coşkun Sabah paylaşmıştı.