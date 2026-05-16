Eşi fakirlik belgesi alan AKP'li vekil özür diledi ama CHP’yi suçlu ilan etti

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan tarafından gündeme getirilen, AKP Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy’un eşinin muhtarlıktan “fakirlik belgesi” aldığı iddiası siyasetin gündemine oturdu.

Altınsoy, belgenin eşi ve kız kardeşleri taraf olduğu miras davası harçlarını ödememek için kardeşlerinin maddi durumu nedeniyle alındığını açıkladı ancak CHP'yi konuyu gündeme getirdiği için "istismar etmekle" suçladı.

EŞİ FAKİRLİK BELGESİ ALAN AKP'Lİ VEKİL ÖZÜR DİLEDİ

AKP'li Hüseyin Altınsoy, eşinin miras davasında mahkeme harçlarından muaf tutulmak için "fakirlik belgesi" aldığı ortaya çıkınca bir açıklama yaparak kamuoyundan özür diledi.

Söz konusu davanın eşi ve üç kız kardeşinin ortaklaşa açtığı bir tapu iptal davası olduğunu belirten Altınsoy, eşinin diğer kız kardeşlerinin ekonomik durumlarının zayıf olması nedeniyle adli yardımdan faydalanmak üzere mahkemeye müracaat edildiğini ifade etti.

Müşterek bir dava olması hasebiyle bu durumun yaşandığını savunan Altınsoy, hem eşinin hem de kendisinin adli yardımı vicdanen kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.

Mahkeme tarafından verilen süre içerisinde eksik harçların tamamlanacağını bildiren Altınsoy, "Kamuoyuna bu şekilde gündeme gelmemden dolayı derin bir üzüntü duyduğumu ve kamuoyundan özür dilediğimi ifade etmek istiyorum" dedi.

Tartışmalar sürerken AKP’li Şamil Tayyar da bir milletvekili eşinin bu belgeyi almasının hiçbir izahı olmadığını belirterek belgenin iptal edilmesi ve partinin vekille yüzleşmesi gerektiği çağrısında bulunmuştu.

AMA CHP’Yİ SUÇLU İLAN ETTİ

Altınsoy’un açıklaması, bir yandan özür dilerken diğer yandan konuyu ortaya çıkaran muhalefeti "suçlu" ve "istismarcı" ilan etmesiyle dikkat çekti.

Özür açıklamasında CHP’li isimlere yönelik sert eleştirilerde bulunan Hüseyin Altınsoy, olayın bir "istismar" aracı haline getirildiğini savundu.

Kendi bilgisi ve ilgisi olmayan bir hususun siyasi malzeme yapıldığını ileri süren Altınsoy, "CHP kendi içerisinde de bu hassasiyeti sağlarsa memnuniyet duyarım. Uşak, İstanbul, Antalya gibi illerde devam eden hukuki süreçleri takip etmelerini hatırlatırım" dedi.

Hacı Yakışıklı'nın aktardığına göre, Altınsoy'un o açıklaması şu şekilde:

"Kamuoyunda bahsi geçen dava, eşimle birlikte dört kız kardeşin erkek kardeşlerine karşı birlikte açtığı muris muvazaası nedeni ile tapu iptal tescil davasıdır.

Eşimin kız kardeşlerinin ekonomik durumu zayıf olduğu için adli yardımdan faydalanmak maksadıyla mahkemeye müracaatta bulunmuşlardır. Müşterek dava olması hasebiyle, 4 kız kardeşin ortaklığı ile dava 2025 yılı 8. ayda açılmıştır.

Hem eşimin hem de benim adli yardımı hukuken ve vicdanen kabul etmemiz mümkün değildir. Yargısal süreç içerisinde mahkeme ara kararı gereğince mahkeme harcı, verilen süre içerisinde (2026.9. ay ) tamamlanacak ve yasal süreç devam ettirilecektir.

Siyasi sebeple olsa da kamuoyunda bu şekilde gündeme gelmemden dolayı derin bir üzüntü duyduğumu ve kamuoyundan özür dilediğimi açıkça ifade etmek istiyorum. CHP’liler tarafından konunun istismar edilerek, tarafımın bilgisi ve ilgisinin olmadığı bir hususun bu şekilde dile getirilmesi nedeni ile ayrıca üzüntü duyduğumu belirtmek istiyorum.

CHP kendi içerisinde de bu hassasiyeti sağlarsa memnuniyet duyarım. Bu hassasiyetlerini Uşak, İstanbul, Antalya gibi illerde de göstererek devam eden hukuki süreçleri takip etmelerini hatırlatır, kamuoyuna saygılarımla arz ederim."