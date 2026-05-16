Türkiye'nin ünlü mobilya devi satıldı: 16,5 milyar TL'lik dev satış

Türkiye’nin en köklü ve en büyük mobilya markalarından biri olan İstikbal Mobilya’nın satış süreci resmen tamamlandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütülen ihale süreci sonucunda, dev marka Paşalı Grup’un bünyesine katıldı.

İHALEDE ÜÇ ŞİRKET YARIŞTI

Satış için TMSF Genel Merkezi’nde bir açık artırma düzenlendi. Toplamda üç büyük şirketin katıldığı bu çekişmeli ihalede, teklifler değerlendirildi ve yapılan değerlendirmelerin ardından en yüksek teklifi sunan Paşalı Grup, ihaleyi kazanan taraf oldu.

DEĞERİ BİR ÖNCEKİ İHALEYE GÖRE 4 MİLYAR TL ARTTI

Satış sürecinde İstikbal Mobilya’nın piyasa değerinde yaşanan büyük artış dikkat çekti. Daha önce düzenlenen ilk ihalede şirketin muhammen bedeli 12 milyar 500 milyon TL olarak belirlenmiş, ancak o dönem yeterli katılım sağlanamadığı için ihale iptal edilmişti.

Son gerçekleştirilen başarılı ihalede ise şirketin değeri yaklaşık 4 milyar TL birden artarak 16 milyar 500 milyon TL seviyesine ulaştı. Bu ciddi yükseliş, markaya olan yatırımcı ilgisinin yeniden ve güçlü bir şekilde canlandığını gösterdi.

İNŞAATTAN MOBİLYA SEKTÖRÜNE UZANAN HİKAYE

İstikbal'i satın alarak stratejik bir hamle yapan Paşalı Grup, ticaret hayatına 1978'de inşaat sektörüyle adım atmıştı. Geçen yıllar içinde araç kiralama, turizm ve otomotiv gibi alanlarda da operasyonlar yürüterek sermayesini büyüten organizasyon, liderlik merkezini 1991 senesinde İstanbul'a konumlandırdı.

Adem Paşalı yönetiminde faaliyetlerini sürdüren grup, yatırımlarını çeşitlendirmeye devam ediyor. Paşalı Grup, bu son büyük satın almayla birlikte mobilya sektörüne de son derece güçlü ve iddialı bir giriş yapmış oldu.