'AKP'li vekilin oğlu okula silahla gitti' iddiasına soruşturma: Gazeteci tutuklandı

AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'ın oğlunun geçtiğimiz yıl okuduğu okula silahla ve bıçakla gittiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Olayla ilgili Aydın Cumhuriyet Savcılığı'ndan yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

AKP'li Sarıbaş'ın şikayeti üzerine iddiayı haberleştiren gazeteci Yelis Ayaz hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

"AKP'Lİ VEKİLİN OĞLU OKULA SİLAHLA GİTTİ" İDDİASI

Aydınpost internet haber sitesinin sahibi Yelis Ayaz'ın haberine göre aynı okulda okuyan bazı öğrenciler, CİMER'e Sarıbaş'ın oğlunun okula silahla geldiği şikayetinde bulundu. Öğrenciler durumun okul müdürüne de iletildiğini öne sürdü.

Yelis Ayaz iddia edilen olayı köşesinde yazdıktan sonra Sarıbaş tarafından konu yargıya taşındı ve savcılık olayın yaşanmadığını ileri sürdü.

GAZETECİ YELİS AYAZ TUTUKLANDI

Sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ayaz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aydınpost internet haber sitesinin sahibi Yelis Ayaz

Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan gazeteci Yelis Ayaz’ın 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla tutuklanmasına karar verildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, su ifadeler kullanıldı:

“Bazı basın yayın kuruluşlarında “milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı”, “Aydın’da Milletvekilinin oğlu hakkındaki okulu silahla bastı iddiası cimer kayıtlarına geçti” şeklinde ve benzeri haberlerin çıkması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından basın açıklaması Yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Belirtilen şekilde basında yer alan haberler ve yakın tarihte Kahramanmaraş ilinde ve Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde orta öğretim kurumlarında meydana gelen elim olaylardan sonra toplumda oluşan hassasiyet göz önüne alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; Basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, böyle bir olayın meydana gelmediği anlaşılmıştır.”

“Ülkemizin iki ayrı şehrinde orta öğretim kurumlarında meydana gelen elim olaylardan;Sonra toplum üzerinde oluşan hassasiyetten de istifade edilerek hiçbir dayanağı olmayan halkı yanıltıcı bilgi niteliğinde gerçeğe aykırı haber yapmak suretiyle halk arasında endişe, korku ve paniğe neden olan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanununun 217/A maddesinde düzenlenen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma yapılmıştır." denilen açıklamanın devamında şunlar yer aldı: